Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Напомнил о важном. Защитник Мариуполя и Азовстали исполнил символический удар в матче Шахтера
Нужно помнить всегда
Фото - скрін відео
Защитник Мариуполя и "Азовстали" выполнил символический удар в матче "Шахтера".
Ветеран Михаил Чапля с позывным "Южный" вышел на газон "Арены Львов" с флагом с надписью "Free Mariupol Defenders" (Свободу Защитникам Мариуполя).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Михаил Чапля расправил флаг выходя на поле, а затем показал его болельщикам перед собой.
"Шахтер" показал видео выхода защитника.
Защитник оборонял Украину в составе 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины
Он одним из последних покидал территорию комбината в мае 2022 года и попал в российский плен, в котором провел 28 месяцев.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч "Шахтер" - "Александрия" начался в 18:00.
Популярное сейчас
- Матч Ингулец - Кривбасс сегодня не состоится. Известно, когда сыграют команды
- Матч Ингульца с Кривбассом задерживается. Известна причина
- Усик рассказал, какой пояс Зеленский привез в США
- Цыганык: Каладзе и в Динамо был очень понтовый, он очень любил деньги
- Рудольф Балажинець: Мы устали от того, что нас обманывают в каждом соглашении
- Забарный: Какой же Трамп все-таки п#####с