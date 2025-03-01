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Напомнил о важном. Защитник Мариуполя и Азовстали исполнил символический удар в матче Шахтера

Премьер-лига
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Напомнил о важном. Защитник Мариуполя и Азовстали исполнил символический удар в матче Шахтера

Фото - скрін відео

Новина українською

Защитник Мариуполя и "Азовстали" выполнил символический удар в матче "Шахтера".

Ветеран Михаил Чапля с позывным "Южный" вышел на газон "Арены Львов" с флагом с надписью "Free Mariupol Defenders" (Свободу Защитникам Мариуполя).

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Михаил Чапля расправил флаг выходя на поле, а затем показал его болельщикам перед собой.

"Шахтер" показал видео выхода защитника.

Защитник оборонял Украину в составе 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины

Он одним из последних покидал территорию комбината в мае 2022 года и попал в российский плен, в котором провел 28 месяцев.

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Матч "Шахтер" - "Александрия" начался в 18:00.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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