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УПЛ. Шахтер - Александрия 3:0. Дубль Судакова возвращает горняков в чемпионскую гонку

Премьер-лига
Обновлено

"Горожане" долго держались, но посыпались в концовке

УПЛ. Шахтер - Александрия 3:0. Дубль Судакова возвращает горняков в чемпионскую гонку

Фото пресслужби ФК "Олександрія"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Как и положено статусу поединка, игра с первых секунд летела на встречных курсах. Солидно и энергично начали обе команды. В частности, "горожане" своим прессингом заставляли понервничать "горняков".

Впрочем, несмотря на высокий общий темп матча, ударов с обеих сторон пришлось ждать долго. Угловых также было мало. Хотя и скорости были достаточно высокими, но в то же время футболисты обеих команд действовали довольно вязко и плотно.

Ключевую роль в матче играли именно фланги. За "Александрию" в этой роли выступал бразилец Безерра, за "Шахтер" - герой прошлого матча против "Левого Берега" Швед.

УПЛ. Шахтер - Александрия 3:0. Дубль Судакова возвращает горняков в чемпионскую гонку - изображение 1

По сути вся борьба проходила в центре поля. Обе стороны боролись за доминирование в контроле мяча - лучше получалось у подопечных Марино Пушича. С течением времени "горнякам" все чаще удавалось заходить с мячом на чужую половину поля. Особенно, в этом контексте продвижения мяча отмечался капитан номинальных хозяев Николай Матвиенко.

А первый более-менее опасный момент в нашей игре также пришел от центрбека - только на этот раз от представителя "Александрии". После подачи с углового Шабанов выиграл борьбу у опорника Назарины, однако как следует пробить под давлением не удалось.

УПЛ. Шахтер - Александрия 3:0. Дубль Судакова возвращает горняков в чемпионскую гонку - изображение 2

Ноль в графе ударов никак не устраивал наставника "Шахтера" и Пушич провел первые замены в атакующей линии сразу после перерыва, сняв Траоре и Бондаренко.

Во второй половине встречи сценарий игры не претерпел серьезных изменений. Обе команды продолжали действовать грамотно и методично в обороне, хоть и из-за определенной усталости уже начали вскрываться некоторые свободные зоны. Несмотря на выход на поле Судакова, "горнякам" тяжеловато было вскрывать низкий блок "горожан".

Ближе к последней трети матча общая интенсивность матча начала конвертироваться и в моменты. Сначала с убойной позиции пробил мимо зимний новичок гостей Теди Цара. А чуть позже как локомотив по левому флангу на дриблинге промчался вышедший на замену свеженький Эгиналду. Однако, сил на акцентированный выстрел у бразильца после своего рейда уже не осталось - кожаный попал во внешнюю часть сетки ворот.

Впоследствии, из-за ошибки Шабанова, тот же Эгиналду получил/создал еще одну прекрасную возможность для взятия ворот. Латиноамериканский легионер "Шахтера" на замахе обыграл голкипера Ермакова, но с острого угла обыграть Кампоса, который закрывал пустую рамку ворот, уже не удалось.

УПЛ. Шахтер - Александрия 3:0. Дубль Судакова возвращает горняков в чемпионскую гонку - изображение 3

Много и физической борьбы было в нашем противостоянии. Все понимали характер и ценность очков в этой встрече. В конце концов первыми размочить счет удалось именно номинальным хозяевам. Еще один новичок Элиас из-под Калюжного довольно слабо пробил в Ермакова, а первым на добивании был Судаков.

На голевой удар 10-го номера "горняков" за "Александрию" ответил автор дубля в ворота "Зари" Александр Филиппов. Впрочем, Ризнык сегодня выглядел очень надежно.

УПЛ. Шахтер - Александрия 3:0. Дубль Судакова возвращает горняков в чемпионскую гонку - изображение 4

Под концовку дала о себе знать традиционная львовская погода. "Арену Львов" начало записать дождем в перемешку со снегом. Примечательно то, что при минимальном преимуществе на домашнем поле "Шахтер" банально закрывался в обороне. Это многое говорит о цене матча и общем уровне соперника.

До финального свистка подопечным Пушича удалось еще раз расписаться в воротах "горожан". "Горняки" банально отбились, вынесли мяч и выбежали большими силами вперед. Матвиенко классно разобрался с оппонентом и прострелил в центр на Эгиналду. Тот без проблем прошил стража ворот "Александрии".

УПЛ. Шахтер - Александрия 3:0. Дубль Судакова возвращает горняков в чемпионскую гонку - изображение 5

А финальную жирную точку в поединке поставил Судаков, оформив дубль. Триумфальное возвращение Георгия после травмы. 10-й номер дончан вышел во втором тайме и сделал разницу, вернув "Шахтер" в чемпионскую гонку. Команде Пушича удалось выжать максимум из созданных возможностей. Ключевую роль сыграл опыт таких поединков, которого у футболистов "Александрии" значительно меньше.

"Александрию" в определенном смысле жаль. Команда Руслана Ротаня выглядела очень прилично и монолитно. Однако, в завершающей стадии этой игры все решило индивидуальное мастерство исполнителей. И выше этот класс именно у "горняков". На данный момент "Шахтер" отстает от первого в турнирной таблице киевского "Динамо" на 8 зачетных баллов, однако донецкая команда имеет в своем активе еще один несыгранный матч.

Фото пресс-службы ФК "Александрия" / ФК "Шахтер"

19-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 1-е марта

Львов, "Арена Львов"

Шахтар "Шахтер" - "Александрия" ФК Олександрія 3:0

Голы: Судаков 77, Эгиналду 88, Судаков 90+4

"Шахтер": Ризнык - Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас - Назарина - Кевин, Крыськив (Грам 84), Бондаренко (Судаков 46), Швед (Элиас 76) - Траоре (Эгиналду 46).

Запасные: Фесюн, Арройо, Марлон, Эгиналду, Судаков, Азров, Грам, Кауан, Глущенко, Цуканов, Невертон, Фарина.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Александрия": Ермаков - Мартынюк, Шабанов, Кампос, Кравченко - Калюжный - Теди Цара (Беляев 74), Шепелев (Смирный 81), Мишнев (Ковалец 74), Безерра - Филиппов (Кулаков 81).

Запасные: Долгий, Ковалец, Кулаков, Тео Ндика, Логинов, Ващенко, Беляев, Скорко, Копина, Матеус, Смирный, Макаренко.

Главный тренер: Руслан Ротань.

Предупреждения: Калюжный 52, Кравченко 56, Матвиенко 63, Мишнев 68.

Арбитр: Балакин Николай.

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Комментарии
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Геродот (Винница)
01.03.2025 в 20:29
Думаю, вряд ли кто ожидал такого разгромного счета в игре с Александрией. Особенно после первого тайма, где Шахтер предстал в совершенно неубедительном виде. Команда в основном отбивалась, задействовав в этом и вратаря Ризныка, который был чаще с мячом, чем некоторые защитники. Александрия выглядела более убедительно, создавала немало острых моментов у ворот Шахтера. А что Шахтер? У него совершенно не получалось под прессингом выходить из обороны в атаку. Креативной игры совсем не было, да и кому ее было создавать, если Бондаренко был в полусонном состоянии и все полученные мячи постоянно отбрасывал назад. Криськива почти не было видно, а Швед, хотя и старался, но пока не может полноценно заменить Зубкова. Те немногочисленные моменты, которые создавались у ворот Александрии безбожно транжирил Траоре. После тяжелой травмы он так и не вернул себе былую форму, стал тяжелым и неповоротливым. Видимо с ним надо прощаться. Лишь во втором тайме после назревших замен Шахтер стал играть более агрессивно, и ключевую роль здесь сыграл действительно лидер команды Судаков. Два его отличных гола переломили ход игры. Браво Георгий. Важная и тяжелая победа, которая позволит Шахтеру по потерянным очкам опередить Александрию, если дожмут Кривбасс, и сократить хоть немного отрыв от Динамо. Но впереди еще много игр у Шахтера, в т.ч. и с тем же Динамо, так что исход борьбы за медали, распределение мест все еще под вопросом.
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Комментарии 27
Геродот (Винница)
01.03.2025 в 20:29
Думаю, вряд ли кто ожидал такого разгромного счета в игре с Александрией. Особенно после первого тайма, где Шахтер предстал в совершенно неубедительном виде. Команда в основном отбивалась, задействовав в этом и вратаря Ризныка, который был чаще с мячом, чем некоторые защитники. Александрия выглядела более убедительно, создавала немало острых моментов у ворот Шахтера. А что Шахтер? У него совершенно не получалось под прессингом выходить из обороны в атаку. Креативной игры совсем не было, да и кому ее было создавать, если Бондаренко был в полусонном состоянии и все полученные мячи постоянно отбрасывал назад. Криськива почти не было видно, а Швед, хотя и старался, но пока не может полноценно заменить Зубкова. Те немногочисленные моменты, которые создавались у ворот Александрии безбожно транжирил Траоре. После тяжелой травмы он так и не вернул себе былую форму, стал тяжелым и неповоротливым. Видимо с ним надо прощаться. Лишь во втором тайме после назревших замен Шахтер стал играть более агрессивно, и ключевую роль здесь сыграл действительно лидер команды Судаков. Два его отличных гола переломили ход игры. Браво Георгий. Важная и тяжелая победа, которая позволит Шахтеру по потерянным очкам опередить Александрию, если дожмут Кривбасс, и сократить хоть немного отрыв от Динамо. Но впереди еще много игр у Шахтера, в т.ч. и с тем же Динамо, так что исход борьбы за медали, распределение мест все еще под вопросом.
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Mariner888 (Одесса)
01.03.2025 в 20:24
С заслуженной победой !!!
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Море23 (Одесса)
01.03.2025 в 20:18
Игра не понравилась не смотря на победу ...зачем в команде тобиус когда есть конопля ...зачем Энрико ,крыскив ,Траоре ? И да Пушич зачем ? Топы в матче только два Кевин и Судаков
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aleks68
01.03.2025 в 20:23
иди болей за московский спартак.там тебе место
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Море23 (Одесса)
01.03.2025 в 20:32
Бондаренко твой любимец это ты его постоянно вспоминаешь
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.03.2025 в 20:24
а ты хотел, чтобы против прессинга шли вперёд, оголяя тылы? играя при этом вдесятером (твоя любимица подлива, как всегда, номинально отбывала номер)
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Море23 (Одесса)
01.03.2025 в 20:31
Конопля надёжнее чем тобиус ,эгинальдо лучше чем Траоре или не так ? Эгинальдо больше создал на замене выйдя чем Траоре за весь матч
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.03.2025 в 20:18
ещё нужно провести беседу с винтом и энрикой, ибо их игра подтверждает тезис "техничный защитник - враг команды"
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жажа_the_best (Харьков)
01.03.2025 в 20:08
3-0 только не в ту сторону. Что за куйня Ротань??
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aleks68
01.03.2025 в 20:16
до тебя дебила ещё не дошло?будет с твоим ротанем тоже что и с кучером и максимовым в днепр-1.выше .....не прыгнешь.пока мечтай идиот.и глотай дальше
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жажа_the_best (Харьков)
01.03.2025 в 20:17
золото ты все равно не увидишь донецкая вонючка. Так что лучше убейся с горя об стенку даун конченный!!!
 
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aleks68
01.03.2025 в 20:19
конченный и вонючий здесь ты.отсососи у меня и не гавкай
 
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tolina-ystas (Краматорск)
01.03.2025 в 20:07
Шахтёр с победой! Такие напряги требуют тренированных нервишек.Коментатор рановато начал расхваливать оборону Александрии.Хорошо,что обошлось без 11 метровых и красных карточек не о чем и побазарить будет.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.03.2025 в 20:13
там был момент, когда локтем какой-то алень нехило так въехал игроку шд, но и судья, и вар заснули. а чтобы была кк, нужно было идти в дриблинг против носорога, у которого уже была жк - не понимаю, почему этот момент никто не использует в играх
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Море23 (Одесса)
01.03.2025 в 20:20
Судейка давал карточки и штрафные в пользу Александрии только
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Американец 2000 (Харьков)
01.03.2025 в 20:01
Красиво !!!
sticker
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aleks68
01.03.2025 в 19:55
игра конечно валидол.но как говорят игра забудется,а результат останется.как там "оракул"жажа?
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.03.2025 в 19:56
Жажа глотает и наслаждается
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.03.2025 в 19:55
кевину нужно подсрачников надавать - его винисиусизм начинает напрягать
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aleks68
01.03.2025 в 20:18
а вместо рахита бондаренко посадить дерево в центре поля.польза будет такая же
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.03.2025 в 20:20
чурбанам его продать и побыстрее! какое же оно 4мо: отбора НЕТ совершенно - только обозначает "борьбу", пасы назад и поперёк (95%), скорость - 0,0 км/ч, прочее...
 
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.03.2025 в 19:54
Кто бы сомневался? Красавчики!!! Только пришлось слушать аудио трансляцию,это капец!
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tolina-ystas (Краматорск)
01.03.2025 в 20:02
Могу дать наколку в Яндексе УПЛ ТВ/футбол1 и смотри бесплатно.
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Американец 2000 (Харьков)
01.03.2025 в 20:04
Подключи себе киевстар тв и наслаждайся ! Там почти все матчи УПЛ показывают бесплатно !!!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.03.2025 в 20:16
liveball тоже нормальды
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.03.2025 в 19:53
с победой!
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.03.2025 в 19:55
И тебя!
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