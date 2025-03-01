УПЛ. Шахтер - Александрия 3:0. Дубль Судакова возвращает горняков в чемпионскую гонку

Как и положено статусу поединка, игра с первых секунд летела на встречных курсах. Солидно и энергично начали обе команды. В частности, "горожане" своим прессингом заставляли понервничать "горняков".

Впрочем, несмотря на высокий общий темп матча, ударов с обеих сторон пришлось ждать долго. Угловых также было мало. Хотя и скорости были достаточно высокими, но в то же время футболисты обеих команд действовали довольно вязко и плотно.

Ключевую роль в матче играли именно фланги. За "Александрию" в этой роли выступал бразилец Безерра, за "Шахтер" - герой прошлого матча против "Левого Берега" Швед.

По сути вся борьба проходила в центре поля. Обе стороны боролись за доминирование в контроле мяча - лучше получалось у подопечных Марино Пушича. С течением времени "горнякам" все чаще удавалось заходить с мячом на чужую половину поля. Особенно, в этом контексте продвижения мяча отмечался капитан номинальных хозяев Николай Матвиенко.

А первый более-менее опасный момент в нашей игре также пришел от центрбека - только на этот раз от представителя "Александрии". После подачи с углового Шабанов выиграл борьбу у опорника Назарины, однако как следует пробить под давлением не удалось.

Ноль в графе ударов никак не устраивал наставника "Шахтера" и Пушич провел первые замены в атакующей линии сразу после перерыва, сняв Траоре и Бондаренко.

Во второй половине встречи сценарий игры не претерпел серьезных изменений. Обе команды продолжали действовать грамотно и методично в обороне, хоть и из-за определенной усталости уже начали вскрываться некоторые свободные зоны. Несмотря на выход на поле Судакова, "горнякам" тяжеловато было вскрывать низкий блок "горожан".

Ближе к последней трети матча общая интенсивность матча начала конвертироваться и в моменты. Сначала с убойной позиции пробил мимо зимний новичок гостей Теди Цара. А чуть позже как локомотив по левому флангу на дриблинге промчался вышедший на замену свеженький Эгиналду. Однако, сил на акцентированный выстрел у бразильца после своего рейда уже не осталось - кожаный попал во внешнюю часть сетки ворот.

Впоследствии, из-за ошибки Шабанова, тот же Эгиналду получил/создал еще одну прекрасную возможность для взятия ворот. Латиноамериканский легионер "Шахтера" на замахе обыграл голкипера Ермакова, но с острого угла обыграть Кампоса, который закрывал пустую рамку ворот, уже не удалось.

Много и физической борьбы было в нашем противостоянии. Все понимали характер и ценность очков в этой встрече. В конце концов первыми размочить счет удалось именно номинальным хозяевам. Еще один новичок Элиас из-под Калюжного довольно слабо пробил в Ермакова, а первым на добивании был Судаков.

На голевой удар 10-го номера "горняков" за "Александрию" ответил автор дубля в ворота "Зари" Александр Филиппов. Впрочем, Ризнык сегодня выглядел очень надежно.

Под концовку дала о себе знать традиционная львовская погода. "Арену Львов" начало записать дождем в перемешку со снегом. Примечательно то, что при минимальном преимуществе на домашнем поле "Шахтер" банально закрывался в обороне. Это многое говорит о цене матча и общем уровне соперника.

До финального свистка подопечным Пушича удалось еще раз расписаться в воротах "горожан". "Горняки" банально отбились, вынесли мяч и выбежали большими силами вперед. Матвиенко классно разобрался с оппонентом и прострелил в центр на Эгиналду. Тот без проблем прошил стража ворот "Александрии".

А финальную жирную точку в поединке поставил Судаков, оформив дубль. Триумфальное возвращение Георгия после травмы. 10-й номер дончан вышел во втором тайме и сделал разницу, вернув "Шахтер" в чемпионскую гонку. Команде Пушича удалось выжать максимум из созданных возможностей. Ключевую роль сыграл опыт таких поединков, которого у футболистов "Александрии" значительно меньше.

"Александрию" в определенном смысле жаль. Команда Руслана Ротаня выглядела очень прилично и монолитно. Однако, в завершающей стадии этой игры все решило индивидуальное мастерство исполнителей. И выше этот класс именно у "горняков". На данный момент "Шахтер" отстает от первого в турнирной таблице киевского "Динамо" на 8 зачетных баллов, однако донецкая команда имеет в своем активе еще один несыгранный матч.

Фото пресс-службы ФК "Александрия" / ФК "Шахтер"

19-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 1-е марта

Львов, "Арена Львов"

Голы: Судаков 77, Эгиналду 88, Судаков 90+4

"Шахтер": Ризнык - Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас - Назарина - Кевин, Крыськив (Грам 84), Бондаренко (Судаков 46), Швед (Элиас 76) - Траоре (Эгиналду 46).

Запасные: Фесюн, Арройо, Марлон, Эгиналду, Судаков, Азров, Грам, Кауан, Глущенко, Цуканов, Невертон, Фарина.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Александрия": Ермаков - Мартынюк, Шабанов, Кампос, Кравченко - Калюжный - Теди Цара (Беляев 74), Шепелев (Смирный 81), Мишнев (Ковалец 74), Безерра - Филиппов (Кулаков 81).

Запасные: Долгий, Ковалец, Кулаков, Тео Ндика, Логинов, Ващенко, Беляев, Скорко, Копина, Матеус, Смирный, Макаренко.

Главный тренер: Руслан Ротань.

Предупреждения: Калюжный 52, Кравченко 56, Матвиенко 63, Мишнев 68.

Арбитр: Балакин Николай.