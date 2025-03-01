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Заря – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
ФК Рух
UA-Футбол организует комментарий поединка 19-го тура чемпионата Украины между луганской "Зарей" и львовским "Рухом".
Встреча середняков первенства. "Рух" дышит в спину "Карпатам", хочет гнаться за "Полесьем", в то время как "Заря" идет и на комфортной дистанции от зоны вылета, и близко к тем же львовянам. Как сложится поединок? Сохранится ли плотность в турнирной таблице? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 2 марта – в 15:25 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
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