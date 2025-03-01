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Кто здесь аутсайдер? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Левый берег 0:1
Болезненное поражение одесситов
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Этому матчу в контексте "Черноморца" предшествовали болезненные события – воздушная атака на базу клуба. Но болезненно было и во время футбола на поле – там одесская команда проиграла одному из аутсайдеров чемпионата "Левому берегу".
Но, собственно, надо разбираться, кто здесь аутсайдер, потому что после такого результата "Левый берег" поднялся на 11-ю строчку таблицы, а "Черноморец" находится в зоне прямого вылета.
Как это было – видел и фиксировал фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица.
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