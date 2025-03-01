Буяльский и Тымчик сыграли юбилейные поединки в УПЛ

Матч 19-го тура чемпионата Украины между полтавской "Ворсклой" и киевским "Динамо" (1:1) стал юбилейным сразу для двух игроков столичной команды.

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На счету капитана "бело-синих" Виталия Буяльского теперь 250 матчей в УПЛ (230 в составе киевлян, 20 – в "Говерле"). Защитник команды Александр Тымчик провел свой 150-й поединок в элитном украинском дивизионе (76 – за “Динамо”, 59 – “Зарю”, 15 – каменскую “Сталь”).

Также футболист сыграл сотую встречу во всех турнирах в динамовской футболке (чемпионат Украины – 76, Кубок Украины – 4, Суперкубок Украины – 1, еврокубки – 19).