Шахтер поздним голом открывает счет в матче с Александрией. В конце встречи горняки забили еще дважды

Во Львове проходит центральный поединок 19-го тура. На 77-й минуте Георгий Судаков мог стать ассистентом для Кауана Элиаса, но тот свой момент не реализовал из-за игры вратаря. Украинец воспользовался шансом и оказался первым на добивании.

Быструю атаку создали "оранжево-черные", совершив перехват в центре поля. Кевин сбросил на Судакова, тот протащил в штрафную, отдал передачу на пробившего из-под Калюжного Кауана. Ермаков сумел парировать удар, однако сделал это прямо перед собой.

Георгий вышел на поле сразу после перерыва, заменив Артема Бондаренко. На 90-й минуте Эгиналду, казалось, поставил точку, но в компенсированное время донецкий клуб добил соперника.



"Горняки" сократили отставание от "Александрии" до двух очков.