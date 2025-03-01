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Шахтер поздним голом открывает счет в матче с Александрией. В конце встречи горняки забили еще дважды

Премьер-лига
Обновлено

У горняков снова проблемы с результативностью. Но до финального свистка все изменилось

Шахтер поздним голом открывает счет в матче с Александрией. В конце встречи горняки забили еще дважды

shakhtar.com

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Во Львове проходит центральный поединок 19-го тура. На 77-й минуте Георгий Судаков мог стать ассистентом для Кауана Элиаса, но тот свой момент не реализовал из-за игры вратаря. Украинец воспользовался шансом и оказался первым на добивании.

Быструю атаку создали "оранжево-черные", совершив перехват в центре поля. Кевин сбросил на Судакова, тот протащил в штрафную, отдал передачу на пробившего из-под Калюжного Кауана. Ермаков сумел парировать удар, однако сделал это прямо перед собой.

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Георгий вышел на поле сразу после перерыва, заменив Артема Бондаренко. На 90-й минуте Эгиналду, казалось, поставил точку, но в компенсированное время донецкий клуб добил соперника.


"Горняки" сократили отставание от "Александрии" до двух очков.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
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