Реванш после 3:4 в I круге и сокращение отставания от лидера. Шахтер – Александрия 3:0. Обзор матча

В центральной встрече тура команды не могли открыть счет до 78-й минуты. До финального свистка "оранжево-черные" устроили разгром конкурента. Георгий Судаков, начинавший поединок на скамейке запасных, оформил дубль.

Подопечные Пушича набирают 39 баллов и занимают третью позицию, у "горожан" на 2 пункта больше. 6 марта донецкий клуб будет принимать "Кривбасс", а коллектив Ротаня в ближайшую пятницу поедет к "Колосу".

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Смотрите обзор матча 19 тура УПЛ

Львов. Арена Львов

Шахтер – Александрия 3:0

Голы: Судаков, 78, 90+4, Эгиналду, 90