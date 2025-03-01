Ротань: Все было под контролем. Играли с чемпионом на равных. Видимо, поэтому Судаков и стоит 60 млн, что решает судьбу матчей

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:3).

“До 60-й минуты, мне кажется, “Шахтер” не нанес ни одного удара по нашим воротам, все было под контролем. Наверное, все началось с нашей ошибки, когда был у нас мяч, и мы себе привезли. После этого мы начали нервничать. Следует отметить: это мастерство. Вероятно, поэтому Судаков и стоит 60 миллионов, что решает судьбу матчей. Я доволен ребятами. Нам сегодня все удавалось. Результат не по игре, мы не заслуживали такого поражения. Поэтому ничего страшного, будем сильнее. Эта игра однозначно нам в плюс, даже при таком счете очень много позитива было”.

“Сыграли очень компактно, мы не дали создать “Шахтеру” много моментов – это большой плюс. И относительно нашей игры в атаке – хотелось более агрессивно. Настраивали ребят, особенно в 3-й зоне, чтобы мы доставляли мячи в штрафную, чтобы туда вбегали. Хотим выжимать максимум из наших моментов. Если будем работать с таким отношением и воодушевлением… Играли сегодня с чемпионом и считаю, что играли на равных. Этот матч только нас научит быть лучше”.

“В футболе без ошибок никак. Были проблемы с балансом. Обычное выбивание от ворот, подбор, мы не были готовы возвращаться назад. Есть над чем работать, но эти проблемы решаются за счет командных взаимодействий и на тренировках. Мы все это исправим. Тяжелое поле, игроки немного подустали, поэтому хотели, чтобы свежие игроки прибавили интенсивности. Мы были нацелены на то, чтобы не сберечь счет, а забивать. Иногда так матч разворачивается как сегодня. Ничего страшного в этом нет”, – сказал Ротань.

В последних 5 турах "горожане" одержали только одну победу.