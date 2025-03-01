Плохо играли? Ашур признался, почему Полесье попрощалось с Будковским и Козаком

Главный тренер «Полесья» главный тренер "Полисся" Имад Ашур объяснил, почему решили попрощаться с игроками Филиппом Будковским и Артемом Козаком.

- То, что команду покинули сначала Денис Бойко, затем Филипп Будковский, Артем Козак - есть такая версия или информация, что эти люди, возможно, с точки зрения вашего тренерского штаба, непозитивно влияли на коллектив. Может, не воспринимали какие-то конкретно ваши идеи или вашу личность в принципе.

- У нас единственные изменения, которые произошли после того, как мы начали уже процесс, - это Будковский и Козак. Потому что до этого Бойко, Танковский, Шабанов - было уже принято по ним решение. Разве что Танковский задержался из-за, я так понимаю, каких-то контрактных моментов, я в эти дела не сильно влезаю.

- ОК, давайте про Будковского и Козака.

- Будковский и Козак - в первую очередь по поводу требований к игре, если говорить о Будковском.

- Хотя он начинал основным форвардом у вас в еврокубках.

- Да, потому что на тот момент у нас был он, был Пайшао, был Бристрич, и мы понимали, что новые игроки пока что и близко не адаптировались, это было нормально. Ну и, опять же, мы должны были посмотреть и на Филиппа в игре.

И в какой-то момент просто начал так же раскрывать свои качества Пайшао. К сожалению, пока нет качества в завершении, над чем мы работаем и понимаем, что если подобного профайла игрок начнет забивать - то это будет отого.

Но с точки зрения его работы вне владения, он был, как я говорил, гиперболизировано эффективным, и в какой-то момент мы оказались с тем, что у нас есть Филипп, Пайшао, Бристрич и Луифер. И, учитывая специфический профайл Филиппа и требования, которые шли от руководства, требования, которые уже потом переносились на поле от тренерского штаба, то было принято решение, что ему стоит найти тот контекст, где он не будет игроком ротации.

Потому что игрок такого уровня и опыта вряд ли будет доволен такой позицией. И сейчас мы видим по факту, что он в текущем клубе является лидером, капитаном, голы забивает - нам так же забил.

Артем Козак - так же в первую очередь вопрос игры. Здесь можно говорить об определенных принципах, где мы считали, что мы просто не можем сейчас инвестировать столько времени на то, чтобы убеждать в том, что это необходимо. Сделали ставку на других игроков, которые уже у нас были в данный момент, и к нам потом еще присоединился Богдан Леднев. И так же было принято решение расставаться.