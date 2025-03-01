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Пушич: Игра проходила под эгидой тактического противостояния. Футболисты провели достойную зрелую игру. Мы заслужили победу

Премьер-лига

Наставник горняков подвел итоги центрального поединка

Пушич: Игра проходила под эгидой тактического противостояния. Футболисты провели достойную зрелую игру. Мы заслужили победу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу над "Александрией" (3:0).

“Это была действительно сложная игра, особенно 1-й тайм. Команды не смогли создать очень большое количество моментов. Игра проходила под эгидой тактического противостояния. Как мы, так и оппонент были очень дисциплинированы в каждом эпизоде.

Во 2-м тайме мы попытались внести изменения в нашу позиционную игру, а также увеличить динамику, произвели замены. Вошедшие в игру футболисты сумели удовлетворить мой запрос. Ребята проделали отличную работу. Это та реализация, которую я хотел увидеть. Они провели достойную зрелую игру”.

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“Мы не позволили создать оппоненту много возможностей, также хорошо сыграли на стандартах. Мы заслужили победу, особенно по ходу 2-го тайма.

Судаков, к сожалению, несколько недель был вне игры из-за травмы, он не мог тренироваться с командой. Вчера у него была первая полноценная тренировочная сессия. Ему нужно было поработать, чтобы вернуться в игру.

Я с ним пообщался и услышал, что он готов играть и помочь команде. Его бы не хватило на целый матч, но он оставался готов выйти на поле, если бы команде это понадобилось – что, собственно, и было нужно”.

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“Он профессионал, человек, которые выкладывается на 100%, игрок высоких индивидуальных и командных характеристик. Он полностью оправдал подобное реноме и показал, какое влияние оказывает своей работой, отношением. Фантастическое выступление в его исполнении.

У "Динамо" был довольно хороший гандикап по ходу сезона, однако чемпионат – это соревнование на дистанции, каждый матч важен. Должен признать, что "Динамо" – фаворит. Сейчас карты в их руках, но мы сделаем все, чтобы нивелировать эту разницу", – сказал Пушич.

Отставание от киевлян сократилось до 8 баллов. Также у "горняков" игра в запасе.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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