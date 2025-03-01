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Кипер Александрии: Разочарование полное. Игра длится 90 минут, 78 – это недостаточно
Футболист горожан расстроен из-за концовки встречи
Фото: ФК Александрия
Вратарь "Александрии" Георгий Ермаков прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:3).
“Разочарование полное, поэтому не могу даже краткий анализ дать. Недовольство результатом так точно. Игра длится 90 минут, 78 – это недостаточно. Не знаю, что еще добавить. Они хорошо выбежали в атаку, использовали свои моменты, реализовали".
“Хорошие исполнители есть, чтобы это делать, потому так случилось. Чемпионат еще продолжается, только начало 2-го круга. Надо работать и думать о следующей игре. Да, очень неприятно, досадно, но надо двигаться дальше”, – сказал Ермаков.
До встречи с "горняками" у "Александрии" было всего 13 пропущенных голов – это второй показатель в УПЛ после "Динамо" (12).
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