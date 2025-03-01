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Назарина: Победили прямого конкурента. Раньше на последних минутах пропускали, а сейчас – наоборот
Футболист доволен результатом
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
Полузащитник "Шахтера" Егор Назарина прокомментировал победу над "Александрией" (3:0).
“Все рады, победили прямого конкурента, уверено, для нас самое главное сейчас – результат. В определенный момент смогли прибавить – это было после 60-й минуты. Раньше на последних минутах часто пропускали, а сейчас – наоборот. Мы 3:0 выиграли, можно сказать, за 30 минут. Мы работали над этим в зимнем перерыве на сборах”.
“Сейчас все зависит от нас. Не смотрим на конкурентов, у нас задача – выигрывать каждую игру. Мы от игры к игре двигаемся. Вторую подряд игру выигрываем, 6 зачетных баллов добавили. В конце сезона посмотрим, кто на каком месте будет”, – сказал Назарина.
Егор провел весь поединок на поле.
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