Назарина: Победили прямого соперника. Раньше на последних минутах пропускали, а сейчас – наоборот

Полузащитник "Шахтера" Егор Назарина прокомментировал победу над "Александрией" (3:0).

“Все рады, победили прямого конкурента, уверено, для нас самое главное сейчас – результат. В определенный момент смогли прибавить – это было после 60-й минуты. Раньше на последних минутах часто пропускали, а сейчас – наоборот. Мы 3:0 выиграли, можно сказать, за 30 минут. Мы работали над этим в зимнем перерыве на сборах”.