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Назарина: Победили прямого соперника. Раньше на последних минутах пропускали, а сейчас – наоборот

Премьер-лига
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Футболист доволен результатом

Назарина: Победили прямого соперника. Раньше на последних минутах пропускали, а сейчас – наоборот

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Егор Назарина прокомментировал победу над "Александрией" (3:0).

“Все рады, победили прямого конкурента, уверено, для нас самое главное сейчас – результат. В определенный момент смогли прибавить – это было после 60-й минуты. Раньше на последних минутах часто пропускали, а сейчас – наоборот. Мы 3:0 выиграли, можно сказать, за 30 минут. Мы работали над этим в зимнем перерыве на сборах”.

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“Сейчас все зависит от нас. Не смотрим на конкурентов, у нас задача – выигрывать каждую игру. Мы от игры к игре двигаемся. Вторую подряд игру выигрываем, 6 зачетных баллов добавили. В конце сезона посмотрим, кто на каком месте будет”, – сказал Назарина.

Егор провел весь поединок на поле.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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