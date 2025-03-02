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Бабич: Сейчас у нас тяжелое состояние. Надо сплотиться. Игра могла по-другому закончиться
Наставник моряков коротко проанализировал матч
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич прокомментировал поражение от "Левого Берега" (0:1) в 19-м туре УПЛ.
"Понимали, в какой футбол будет играть "Левый Берег", говорили ребятам, что команда будет строить игру от защиты, в контратаках, и не нужно привозить себе моменты. Пропустили гол с нашего аута, технический брак и сразу нас наказывают. В первой игре с "Колосом" привозим себе моменты, и сейчас себе привезли момент.
Но даже по такому матчу могли перевернуть. Во 2-м тайме было 3 хороших момента, но подвела реализация плюс спешили. Сейчас у нас тяжелое состояние. Надо сплотиться, проанализировать игру и готовиться к следующему матчу. Игра могла по-другому закончиться”.
"Мы перестроились после перерыва и начали создавать моменты. Надо попадать в створ ворот, чтобы забить гол. Были шикарные моменты у Мустафаева, Шевцова, Когута. Пропущенный мяч был простой, мы могли разыграть по-другому.
Игроки, которые пропускали матч, – это игроки основного состава и они бы нам помогли. Надо больше насыщать штрафную, больше делать прострелов, еще больше бить по воротам. Очень мало делали эти кроссы в штрафную, после которых могли быть и угловые, и опасные моменты. "Левый Берег" хорошо закрывался и перекрыл фланговых наших игроков, того же Мустафаева и Янакова".
“Прилет был в 21:55, все испугались. Собирались на базе, разговаривали, спросили у каждого – все сказали, что готовы. Осознают ситуацию, что в стране война. Если сравнивать настрой с предыдущей игрой, тогда была легкая команда, хорошо держали центр поля. В этот раз – обрезки, обрезки, обрезки”, – сказал Бабич.
"Черно-синие" остались на 15-й позиции (15 очков).
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