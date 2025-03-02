Бабич: Сейчас у нас тяжелое состояние. Надо сплотиться. Игра могла по-другому закончиться

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич прокомментировал поражение от "Левого Берега" (0:1) в 19-м туре УПЛ.

"Понимали, в какой футбол будет играть "Левый Берег", говорили ребятам, что команда будет строить игру от защиты, в контратаках, и не нужно привозить себе моменты. Пропустили гол с нашего аута, технический брак и сразу нас наказывают. В первой игре с "Колосом" привозим себе моменты, и сейчас себе привезли момент.

Но даже по такому матчу могли перевернуть. Во 2-м тайме было 3 хороших момента, но подвела реализация плюс спешили. Сейчас у нас тяжелое состояние. Надо сплотиться, проанализировать игру и готовиться к следующему матчу. Игра могла по-другому закончиться”.