Ротань: Ребята хотели играть на победу. После пропущенного мяча уже ментально не были готовы

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:3) в 19-м туре УПЛ.

“Следует поблагодарить ребят за работу. Они сегодня как минимум не хотели играть на ничью, а наоборот, на победу. Однако после пропущенного мяча мы уже ментально не готовы. Должны всегда следить и быть сконцентрированными, даже когда счет стал 0:1”.

“Следует думать об атаке, не забывая о балансе. В этом аспекте мы были не самые лучшие. Для нас подобные матчи обучающие, и уверен, что мы станем только лучше. Ребятам сказал: дай бог, чтобы мы играли больше таких матчей, как с "Шахтером", и стремились к такому уровню", – сказал Ротань.