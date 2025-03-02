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Ротань: Ребята хотели играть на победу. После пропущенного мяча уже ментально не были готовы
Еще много работы над психологией
fco.com.ua
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:3) в 19-м туре УПЛ.
“Следует поблагодарить ребят за работу. Они сегодня как минимум не хотели играть на ничью, а наоборот, на победу. Однако после пропущенного мяча мы уже ментально не готовы. Должны всегда следить и быть сконцентрированными, даже когда счет стал 0:1”.
“Следует думать об атаке, не забывая о балансе. В этом аспекте мы были не самые лучшие. Для нас подобные матчи обучающие, и уверен, что мы станем только лучше. Ребятам сказал: дай бог, чтобы мы играли больше таких матчей, как с "Шахтером", и стремились к такому уровню", – сказал Ротань.
"Горожане" опережают "горняков" всего на 2 балла.
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