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Пушич: Соперники приехали сыграть вничью. Мы сделали выводы из выездного матча

Премьер-лига
Обновлено

Горняки взяли реванш

Пушич: Соперники приехали сыграть вничью. Мы сделали выводы из выездного матча

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Марино Пушич ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

“Соперники приехали сюда сыграть вничью – это можно было увидеть сразу. Они не намеревались атаковать, стремились прессинговать, не играли открыто. Было очень важно не вести слишком открытую игру, чтобы не получить контратаки. Думаю, мы не создали много моментов, обе команды тактически играли друг против друга в первом тайме, не позволяли друг другу создавать большое количество моментов, нейтрализуя атаки, хотя я считаю, что у нас были моменты лучше в первом тайме, но их было недостаточно.

Было очень важно оставаться стабильными и не пропустить, потому что потом могли бы ждать и снова и снова контратаковать. Я этого больше не допущу. Только одна команда действительно хотела играть и побеждать – это мы. Во втором тайме я внес некоторые изменения, выпустили игроков, которые способны лучше пройти до последней линии соперника и изменить игру на левом и правом флангах. И они очень хорошо справились. Мы контролировали и второй тайм, имели гораздо больше моментов”.

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“Когда игра складывается так, то очень важно сохранять стабильность в защите, организации и дисциплине, и нам это прекрасно удалось в игре со сложным соперником. Им противостоять нелегко, но мы фантастически поработали. И ребята, появившиеся во втором тайме, показали пример того, что я ожидаю – изменять ход игры, выходя на поле. Иногда дело в тактике – препятствование друг другу в создании моментов. Мы заслужили эту победу, потому что имели лучшие возможности.

Мы сделали выводы из выездного матча с "Александрией", который был одним из лучших для нас до этого момента. Знаете, каким был результат? 3:4. Мы играли отлично, но проиграли. Однако никто не помнит, что мы играли отлично, помнят только то, что мы уступили”, – отметил специалист.

"Шахтер" закрепился в статусе самой результативной команды УПЛ (45 мячей).

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Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Kondor (Веселе)
02.03.2025 в 07:33
А дурні,в коментах,будуть попрікати Шахтар і Пушича в відсутності агресивності....
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
02.03.2025 в 07:33
А дурні,в коментах,будуть попрікати Шахтар і Пушича в відсутності агресивності....
Ответить
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