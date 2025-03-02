Пушич: Соперники приехали сыграть вничью. Мы сделали выводы из выездного матча

Марино Пушич ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

“Соперники приехали сюда сыграть вничью – это можно было увидеть сразу. Они не намеревались атаковать, стремились прессинговать, не играли открыто. Было очень важно не вести слишком открытую игру, чтобы не получить контратаки. Думаю, мы не создали много моментов, обе команды тактически играли друг против друга в первом тайме, не позволяли друг другу создавать большое количество моментов, нейтрализуя атаки, хотя я считаю, что у нас были моменты лучше в первом тайме, но их было недостаточно.

Было очень важно оставаться стабильными и не пропустить, потому что потом могли бы ждать и снова и снова контратаковать. Я этого больше не допущу. Только одна команда действительно хотела играть и побеждать – это мы. Во втором тайме я внес некоторые изменения, выпустили игроков, которые способны лучше пройти до последней линии соперника и изменить игру на левом и правом флангах. И они очень хорошо справились. Мы контролировали и второй тайм, имели гораздо больше моментов”.