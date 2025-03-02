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Ризнык оценил уровень Александрии и защиту Шахтера
Отсутствие пропущенных мячей – убедительный аргумент в пользу обороны
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вратарь "Шахтера" Дмитрий Ризнык прокомментировал победу над "Александрией" (3:0).
“Очень тяжелая игра для нас. Мы понимали, что сейчас "Александрия" на ходу, это очень сильная, сбалансированная команда, хороший подбор игроков. Очень симпатизирует их игра, они пытаются играть в футбол, в пас, потому это очень серьезный соперник. Хорошо, что удалось победить”.
“Мы сыграли на ноль. Да, в каждом матче есть моменты, приводящие к опасным моментам. Сыграли надежно в обороне и нашли свои моменты в атаке. Потому победили. Конечно, нужно быть уверенным в команде, что мы победим. Мы выходим на каждую игру побеждать, потому нужно верить до последнего. Мы поверили, забили свой мяч, потом уже пошла открытая игра и мы этим воспользовались”, – сказал Ризнык.
В 2025 году вратарь не пропустил в трех из четырех официальных поединков.
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