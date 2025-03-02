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Ротань озвучил главные причины разгромного поражения Шахтеру

Премьер-лига
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Горожане потеряли контроль на ситуацией за 15 минут до финального свистка

Ротань озвучил главные причины разгромного поражения Шахтеру

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Руслан Ротань выступил на пресс-конференции после встречи с "горняками".

"Обидно проиграть в таком матче, тем более что игра нам давалась. По итогам встречи могли бы иметь гораздо больше. Но индивидуальное мастерство игроков… Впрочем, я горжусь своей командой, отношением и мы были не хуже, а могли бы быть и лучше.

Вопросы в ментальности. Пропустили, считаю, нелогичный гол, ведь "Шахтер" так никогда не играет. Выбили мяч и не было с нашей стороны баланса. Немного упустили, и центральные защитники были слишком широко друг от друга. В этот момент мяч получил Судаков и совершил игру. После первого пропущенного гола мы вынуждены были раскрываться”.

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“Пытались спасти игру. Индивидуальное мастерство у "Шахтера" – с этим ничего не поделаешь. У нас нет таких исполнителей, но в то же время есть замечательные игроки, которые понимают и хотят играть в наш футбол. Уверен, что после таких матчей они будут становиться лучше. Несмотря на то, что сегодня мы уступили с неприятным счетом, я не соглашаюсь, что мы заслуживали этого.

Есть тактические моменты, мы их исправляем, но после игры стоит поблагодарить ребят. Очень тяжело, когда матч такого напряжения и хотели больше замен, но мы пропустили нелогичный гол, который выбил всю команду из колеи. Думаю, если бы было еще 10 подобных поводов, мы бы с ними справились и не было бы таких провалов, как произошли. Это больше вопрос опыта в таких матчах”, – заявил главный тренер.

7 марта команда будет играть в Коваливке.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
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