Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
“Я дал понять, что думаю. Меня это не устраивает”: наставник Шахтера – о поведении футболиста
Между тренером и игроком произошло недопонимание
Фото: Шахтар
Марино Пушич рассуждает о заменах и их влиянии на матч с "Александрией".
“Я всегда говорю своим игрокам, что нужно быть готовым выйти на поле в любой момент. Игра может развиваться очень стремительно, футболист может выбыть или может понадобиться быстрая замена – нужно быть готовым играть. Даже без разминки. Ведь мы все идеально организовываем, поэтому важно быть на 100% готовым, в полной экипировке.
Алаа Грамм в тот момент таким не был, время шло. Тогда я дал понять, что думаю. Меня это не устраивает. Однако такое случается с молодыми игроками, я всегда помню об этом. Они должны учиться в таких ситуациях. Уверен, больше с ним или кем-то другим такого не случится”.
“Выходить на поле со скамейки запасных – всегда непростая задача. Я хочу отдать должное всем своим игрокам, но если говорить о тех, кто вышел на замену, то очень важно делать разницу из-за интенсивности, позиционирования и других факторов. Эгиналду, Элиас и Судаков вышли на поле и повлияли на ход игры.
Элиас – нападающий, он создал свой момент вместе с Судаковым. Видно, что он имеет чувство, где нужно быть, и обладает отличным завершением. Он очень молодой игрок. Мы говорим о 18-летнем парне, который приехал с другого континента и требует времени на адаптацию. Он очень открыт и общителен, имеет должное отношение. Могу ожидать от него больше в будущем”, – заявил тренер.
6 марта "оранжево-черные" будут играть с "Кривбассом".
Популярное сейчас
- Примера. Бетис – Реал 2:1. Андалусийский сюрприз для мадридцев
- Таловеров забил в ворота Манчестер Сити на Этихаде
- Шахтер возвращается в гонку за чемпионство. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Цыганык: Каладзе и в Динамо был очень понтовый, он очень любил деньги
- Украинец забил очередной гол в чемпионате Венгрии. Его команда претендует на чемпионство
- Выбор удивит. Рябоконь нашел новое место работы