“Я дал понять, что думаю. Меня это не устраивает”: наставник Шахтера – о поведении футболиста

Марино Пушич рассуждает о заменах и их влиянии на матч с "Александрией".

“Я всегда говорю своим игрокам, что нужно быть готовым выйти на поле в любой момент. Игра может развиваться очень стремительно, футболист может выбыть или может понадобиться быстрая замена – нужно быть готовым играть. Даже без разминки. Ведь мы все идеально организовываем, поэтому важно быть на 100% готовым, в полной экипировке.

Алаа Грамм в тот момент таким не был, время шло. Тогда я дал понять, что думаю. Меня это не устраивает. Однако такое случается с молодыми игроками, я всегда помню об этом. Они должны учиться в таких ситуациях. Уверен, больше с ним или кем-то другим такого не случится”.