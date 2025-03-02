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“Я дал понять, что думаю. Меня это не устраивает”: наставник Шахтера – о поведении футболиста

Премьер-лига
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Между тренером и игроком произошло недопонимание

“Я дал понять, что думаю. Меня это не устраивает”: наставник Шахтера – о поведении футболиста

Фото: Шахтар

Новина українською

Марино Пушич рассуждает о заменах и их влиянии на матч с "Александрией".

“Я всегда говорю своим игрокам, что нужно быть готовым выйти на поле в любой момент. Игра может развиваться очень стремительно, футболист может выбыть или может понадобиться быстрая замена – нужно быть готовым играть. Даже без разминки. Ведь мы все идеально организовываем, поэтому важно быть на 100% готовым, в полной экипировке.

Алаа Грамм в тот момент таким не был, время шло. Тогда я дал понять, что думаю. Меня это не устраивает. Однако такое случается с молодыми игроками, я всегда помню об этом. Они должны учиться в таких ситуациях. Уверен, больше с ним или кем-то другим такого не случится”.

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“Выходить на поле со скамейки запасных – всегда непростая задача. Я хочу отдать должное всем своим игрокам, но если говорить о тех, кто вышел на замену, то очень важно делать разницу из-за интенсивности, позиционирования и других факторов. Эгиналду, Элиас и Судаков вышли на поле и повлияли на ход игры.

Элиас – нападающий, он создал свой момент вместе с Судаковым. Видно, что он имеет чувство, где нужно быть, и обладает отличным завершением. Он очень молодой игрок. Мы говорим о 18-летнем парне, который приехал с другого континента и требует времени на адаптацию. Он очень открыт и общителен, имеет должное отношение. Могу ожидать от него больше в будущем”, – заявил тренер.

6 марта "оранжево-черные" будут играть с "Кривбассом".

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
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