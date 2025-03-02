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Заря - Рух: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Заря - Рух: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 2.03.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Заря - Рух: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Рух / Автор невідомий

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

На бумаге имеем дело с битвой середняков и команд из разных частей турнирной таблицы. Впрочем, по факту разница между коллективами составляет лишь один зачетный балл, а обе команды находятся в определенном игровом кризисе. И подопечные Младена Бартуловича, и футболисты Виталия Пономарева вернулись из зимней спячки в родную УПЛ и стартовали с поражений.

Первый матч между луганской "Зарей" и львовским "Рухом" в этой кампании закончился победой именно "желто-черных" - со счетом 3:0.

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Поединок 19-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 Зоря"Заря" - "Рух"Рух состоится в воскресенье, 2-го марта 2025-го года, в 15:30. Встреча пройдет в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

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Трансляция матча Заря - Рух
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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