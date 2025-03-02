  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Когут - после 0:1 от Левого Берега: Черноморец точно не наиграл на поражение
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Когут - после 0:1 от Левого Берега: Черноморец точно не наиграл на поражение

Премьер-лига
Когут - после 0:1 от Левого Берега: Черноморец точно не наиграл на поражение

Чорноморець

Новина українською

Новичок "Черноморца" Игорь Когут прокомментировал дебютный матч в составе "моряков" против "Левого Берега" (0:1) в УПЛ.

- Была тяжелая игра за 6 очков. На первый план выходила борьба. Первые 15-20 минут мы провалили, пропустив необязательный гол, и после этого пытались отыграться, но нам не удалось.

- У тебя сегодня был голевой момент, ты мог забивать. А как сам можешь оценить свой дебют за "моряков"?

- Сначала немного привыкал к игре, потому что давно не играл в целом. Потом уже во втором тайме стал чувствовать эту игру и могу ее оценить как два разных тайма: первый мне не очень понравился, а во втором тайме мы играли уже хорошо.

- Учитывая что с сентября ты ни разу не выходил на поле, долго думал над тем, чтобы перейти в "Черноморец"?

- Нет, вообще не думал. Когда мне сказали, что есть такое предложение, я сразу согласился на это.

- По твоему мнению, "Черноморец" наиграл сегодня на положительный результат?

- Думаю, что "Черноморец" точно не наиграл на поражение, поэтому более закономерным результатом была бы ничья, но имеем то что имеем.

Читайте такжеБабич: Сейчас у нас тяжелое состояние. Надо сплотиться. Игра могла по-другому закончиться

По теме
yellow-arrow
Снег – не помеха. Кривбасс показал подготовку поля к матчу против Ингульца. Видео
yellow-arrow
Заря - Рух: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Ингулец – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец (Одесса) УПЛ Игорь Когут Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
02.03.2025 в 11:22
даю 100% --Бабич будет проигрывать ВСЕМ командам УПЛ --поэтому ГОНИТЕ это тупое чудо
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
02.03.2025 в 11:22
даю 100% --Бабич будет проигрывать ВСЕМ командам УПЛ --поэтому ГОНИТЕ это тупое чудо
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости