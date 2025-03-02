Когут - после 0:1 от Левого Берега: Черноморец точно не наиграл на поражение

Новичок "Черноморца" Игорь Когут прокомментировал дебютный матч в составе "моряков" против "Левого Берега" (0:1) в УПЛ.

- Была тяжелая игра за 6 очков. На первый план выходила борьба. Первые 15-20 минут мы провалили, пропустив необязательный гол, и после этого пытались отыграться, но нам не удалось.

- У тебя сегодня был голевой момент, ты мог забивать. А как сам можешь оценить свой дебют за "моряков"?

- Сначала немного привыкал к игре, потому что давно не играл в целом. Потом уже во втором тайме стал чувствовать эту игру и могу ее оценить как два разных тайма: первый мне не очень понравился, а во втором тайме мы играли уже хорошо.

- Учитывая что с сентября ты ни разу не выходил на поле, долго думал над тем, чтобы перейти в "Черноморец"?

- Нет, вообще не думал. Когда мне сказали, что есть такое предложение, я сразу согласился на это.

- По твоему мнению, "Черноморец" наиграл сегодня на положительный результат?

- Думаю, что "Черноморец" точно не наиграл на поражение, поэтому более закономерным результатом была бы ничья, но имеем то что имеем.