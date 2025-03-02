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Снег – не помеха. Кривбасс показал подготовку поля к матчу против Ингульца. Видео
Кривой Рог замело
instagram.com/fckryvbas
"Кривбасс" показал подготовку поля к матчу против "Ингульца".
Клубный канал снял работу специалистов на стадионе "Горняк". Газон засыпало снегом, сотрудники наводили порядок. В момент съёмки в городе падал снег.
Напомним, что матч между "Ингульцом" и "Кривбассом" перенесли на воскресенье из-за продолжительной воздушной тревоги в Днепропетровской области. Матч запланирован на 13:00 по киевскому времени.
Примечательно, что через 8 минут после информации о переносе, воздушная тревога для области прекратилась.
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"Ингулец" попросил сыграть матч с "Кривбассом" на "Горняке" из-за неготовности домашнего стадиона.
До поединка "Кривбасс" занимает четвёртое место в турнирной таблице, "Ингулец" - последнее 16-е место.
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