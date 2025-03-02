Попытка номер два. Ингулец – Кривбасс: стартовые составы на матч

В матче 18 тура УПЛ "Ингулец" дома примет "Кривбасс". Главные тренеры команд выбрали стартовый состав на этот поединок.

"Ингулец": Паламарчук – Дубилей, Дыхтырук, Малыш, Катрич – Гаджук – Бенедюк, Волохатый, Лосенко, Пушкарев – Кисленко.

Паламарчук – Дубилей, Дыхтырук, Малыш, Катрич – Гаджук – Бенедюк, Волохатый, Лосенко, Пушкарев – Кисленко. Запасные: Жилкин, Чабан, Жовтенко, Пятов, Сад, Могильный, Схороход, Фарасеенко, Меленчук, Свистун.

"Кривбасс": Маханьков – Понедельник, Виливальд, Романчук, Дибанго – Хомченовский – Кузык, Аморозо, Илич, Микитишин – Соса.

Маханьков – Понедельник, Виливальд, Романчук, Дибанго – Хомченовский – Кузык, Аморозо, Илич, Микитишин – Соса. Запасные: Клищук, Омельченко, Конате, Пличко, Лунев, Шевченко, Ндомбази, Задерака, Кожушко, Мендоза, Каменский.

Перед этим поединком подопечные Василия Кобина занимают 16-е место в чемпионате, коллектив Юрия Вернидуба идет на четвертой позиции. У команд девять и 31 очко соответственно.

Коллективы должны были вчера провести этот матч, но он был перенесен из-за воздушной тревоги. По состоянию на 11:46 в Кривом Роге также раздается сирена.

Матч состоится на стадионе "Горняк". Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.