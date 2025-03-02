Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Попытка номер два. Ингулец – Кривбасс: стартовые составы на матч
Но есть одно "но"...
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
В матче 18 тура УПЛ "Ингулец" дома примет "Кривбасс". Главные тренеры команд выбрали стартовый состав на этот поединок.
- "Ингулец": Паламарчук – Дубилей, Дыхтырук, Малыш, Катрич – Гаджук – Бенедюк, Волохатый, Лосенко, Пушкарев – Кисленко.
- Запасные: Жилкин, Чабан, Жовтенко, Пятов, Сад, Могильный, Схороход, Фарасеенко, Меленчук, Свистун.
- "Кривбасс": Маханьков – Понедельник, Виливальд, Романчук, Дибанго – Хомченовский – Кузык, Аморозо, Илич, Микитишин – Соса.
- Запасные: Клищук, Омельченко, Конате, Пличко, Лунев, Шевченко, Ндомбази, Задерака, Кожушко, Мендоза, Каменский.
Перед этим поединком подопечные Василия Кобина занимают 16-е место в чемпионате, коллектив Юрия Вернидуба идет на четвертой позиции. У команд девять и 31 очко соответственно.
Коллективы должны были вчера провести этот матч, но он был перенесен из-за воздушной тревоги. По состоянию на 11:46 в Кривом Роге также раздается сирена.
Матч состоится на стадионе "Горняк". Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Популярное сейчас
- "Лесик, ну какое мнение? Ты – второй”: комментатор вспомнил, как Лобановский воспринимал Михайличенко
- Возвращение Шахтера в чемпионскую гонку, голы Цыганкова и Таловерова, фиаско Черноморца и Реала. Главные новости за 1 марта
- Кубок Англии. Манчестер Сити - Плимут 3:1. Видео голов и обзор матча
- Ворскла – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Иско передает привет бывшей команде. Бетис – Реал Мадрид 2:1. Обзор матча
- Примера. Атлетико теперь лидер, ничья Райо Вальекано и Севильи