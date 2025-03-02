Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Начало матча Ингулец – Кривбасс перенесен из-за воздушной тревоги в Кривом Роге
Однако он наконец-то может начаться
ФК Кривбас
“Ингулец” и “Кривбасс” сойдутся в очном матче 19 тура чемпионата Украины. Как сообщают криворожцы, поединок начнется на четверть часа позже запланированного: в 13:15 вместо 13:00.
Причиной тому является воздушная тревога в Кривом Роге, которая звучала в городе с 10:14 до 12:24.
Вчера из-за угрозы обстрелов матч не состоялся, поэтому его перенесли на сегодняшний день.
UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Кривбас
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- “Я дал понять, что думаю. Меня это не устраивает”: наставник Шахтера – о поведении футболиста
- Ротань озвучил главные причины разгромного поражения Шахтеру
- "Лесик, ну какое мнение? Ты – второй”: комментатор вспомнил, как Лобановский воспринимал Михайличенко
- УПЛ. Ворскла - Динамо 1:1. Сенсационная ничья в Киеве
- Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в проигранном матче Реала
- Ризнык оценил уровень Александрии и защиту Шахтера
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000