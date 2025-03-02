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Начало матча Ингулец – Кривбасс перенесен из-за воздушной тревоги в Кривом Роге

Премьер-лига

Однако он наконец-то может начаться

Начало матча Ингулец – Кривбасс перенесен из-за воздушной тревоги в Кривом Роге

ФК Кривбас

Новина українською

“Ингулец” и “Кривбасс” сойдутся в очном матче 19 тура чемпионата Украины. Как сообщают криворожцы, поединок начнется на четверть часа позже запланированного: в 13:15 вместо 13:00.

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Причиной тому является воздушная тревога в Кривом Роге, которая звучала в городе с 10:14 до 12:24.

Вчера из-за угрозы обстрелов матч не состоялся, поэтому его перенесли на сегодняшний день.

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UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния

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Кривбасс (Кривой Рог) Ингулец (Петрово)
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Максим Кучер
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