На УПЛ ТВ назвали гостей итогового шоу недели.

2 марта выйдет второй выпуск проекта "Футбол 360". Неизменными гостями будут комментаторы Виктор Вацко и Роман Бебех. Им составит компанию спортивный директор донецкого "Шахтёра" Дарио Срна.

В итоговом выпуске участники обсудят прошедший тур Украинской Премьер-Лиги, послушают комментарии футболистов и тренеров.

Проект "Футбол 360" выйдет в эфир 2 марта в 20:00 по киевскому времени. Трансляция на УПЛ ТВ и на канале проекта в YouTube.

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Напомним, что в первом выпуске приглашённым гостем был экс-капитан сборной Украины Олег Лужный.