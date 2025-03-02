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На УПЛ ТВ назвали гостей итогового шоу недели

Премьер-лига

Один гость – интересный

На УПЛ ТВ назвали гостей итогового шоу недели

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Новина українською

На УПЛ ТВ назвали гостей итогового шоу недели.

2 марта выйдет второй выпуск проекта "Футбол 360". Неизменными гостями будут комментаторы Виктор Вацко и Роман Бебех. Им составит компанию спортивный директор донецкого "Шахтёра" Дарио Срна.

В итоговом выпуске участники обсудят прошедший тур Украинской Премьер-Лиги, послушают комментарии футболистов и тренеров.

Проект "Футбол 360" выйдет в эфир 2 марта в 20:00 по киевскому времени. Трансляция на УПЛ ТВ и на канале проекта в YouTube.

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Напомним, что в первом выпуске приглашённым гостем был экс-капитан сборной Украины Олег Лужный.

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УПЛ ТВ
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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