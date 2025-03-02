Бабич: Черноморец хоть и потерпел поражение, но показал несокрушимость

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич рассказал о дроновую атаку на клубную базу после поражения от "Левого Берега" (0:1) в УПЛ.

"Прежде всего хочу сказать, что я не был сторонником решения переносить матч. Было желание показать, что к нам на базу хоть и «прилетело», однако даже несмотря на смазанную подготовку мы проявили стойкость и вышли на игру. Да, нам не удалось победить, но это уже вопрос, который лежит в турнирной плоскости.

Если же смотреть на это в глобальном масштабе, то "Черноморец" хоть и потерпел поражение, но показал несокрушимость. Несокрушимость духа, которая присуща нашей нации. Утром в день матча я разговаривал с ребятами о проведении игры - и несмотря на пережитые ими потрясения все единодушно сказали: "Да!". И хотя звучали голоса о переносе матча, мы твердо решили играть. Кроме вышесказанного были еще несколько весомых причин.



Нам не хотелось разочаровывать наших самых преданных болельщиков, которые запланировали на этот день поход на футбол. Мы понимали, как истощенные ситуацией в стране люди с нетерпением ждали первого домашнего матча нашей команды. За два месяца зимнего перерыва в чемпионате все соскучились без футбола, который является одной из немногих отдушин в эти тяжелые времена. И не хотелось сбивать команду с игрового ритма, когда матч был бы перенесен на неопределенный срок и в без того насыщенном графике нашего чемпионата. Сами понимаете, что для игровой практики пришлось бы в срочном порядке искать спарринг-партнера для проведения контрольного матча в воскресном межигровом цикле. Причем не только нам, но и «Левому берегу». А это сделать слишком непросто. Впрочем, несмотря на обстоятельства, мы продолжаем работать и двигаться дальше", - сказал Бабич.