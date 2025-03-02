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Неожиданное начало. Ингулец открыл счет в матче против Кривбасса на 14 минуте - ВИДЕО
Дебютный гол для нападающего в УПЛ
instagram.com/fcinhulets
В поединке 19 тура чемпионата Украины “Ингулец” встречается с “Кривбассом”. Счет во встрече был открыт на 14-й минуте номинальными хозяевами матча.
Игрок "Ингульца" Роман Волохатый прорвался по правому флангу и навесил в штрафную. Там верховую борьбу выиграл Олег Пушкарев. Мяч после его удара головой улетел под левую штангу.
Для 20-летнего нападающего это дебютный гол в УПЛ. В этом сезоне он также отмечался в матче Кубка Украины (в воротах "Пробий" Городенка).
За ходом дальнейших событий поединка следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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