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Полесье-2 объявило о подписании бразильского вингера

Премьер-лига

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Полесье-2 объявило о подписании бразильского вингера

Полісся

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19-летний бразильский вингер Валиффер стал игроком "Полесья-2".

Трудовое соглашение стороны заключили на три года. Остальные детали не разглашаются.

Согласно регламенту Валиффер сможет выступать как за вторую команду "Полесья", так и за "Полесье" U-19.

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С 15 лет бразилец находился в системе "Байя" - представителя Серии А.

В 2024 году Валиффер стал одним из лучших бомбардиров "Байя" U-20, забив 7 голов в 20 матчах. Также игрок принял участие в 3 играх за первую команду этого клуба.

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Бураков
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