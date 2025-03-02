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Полесье-2 объявило о подписании бразильского вингера
Усиление на будущее
Полісся
19-летний бразильский вингер Валиффер стал игроком "Полесья-2".
Трудовое соглашение стороны заключили на три года. Остальные детали не разглашаются.
Согласно регламенту Валиффер сможет выступать как за вторую команду "Полесья", так и за "Полесье" U-19.
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С 15 лет бразилец находился в системе "Байя" - представителя Серии А.
В 2024 году Валиффер стал одним из лучших бомбардиров "Байя" U-20, забив 7 голов в 20 матчах. Также игрок принял участие в 3 играх за первую команду этого клуба.
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Источник:Полісся
Опубликовал: Александр Бураков
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