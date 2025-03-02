  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ингулец перед перерывом удвоил преимущество над Кривбассом – ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец перед перерывом удвоил преимущество над Кривбассом – ВИДЕО

Премьер-лига

Удачно провели контратаку

Ингулец перед перерывом удвоил преимущество над Кривбассом – ВИДЕО

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

В матче 19 тура “Ингулец” в Кривом Роге принимает “Кривбасс”. На 40-й минуте счет во встрече стал 2:0 в пользу петровцев.

Подопечные Кобина сбежали в скорую контратаку. На чужой половине поля ее развил автор первого гола Пушкарев, а потом он и отдал ассист на Бенедюка. 21-летний воспитанник"Динамо" проткнул мяч мимо голкипера.

Для Бенедюка это второй матч в составе “Ингульца” и первый гол во взрослом футболе.

За вторым таймом следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

По теме
yellow-arrow
Ракетный удар сорвал пресс-конференцию после матча Черноморец - Левый берег
yellow-arrow
УПЛ. Ингулец – Кривбасс 2:0. Очередной провал команды Вернидуба
yellow-arrow
Заря – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ
Кривбасс (Кривой Рог) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости