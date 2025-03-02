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Ингулец перед перерывом удвоил преимущество над Кривбассом – ВИДЕО
Удачно провели контратаку
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В матче 19 тура “Ингулец” в Кривом Роге принимает “Кривбасс”. На 40-й минуте счет во встрече стал 2:0 в пользу петровцев.
Подопечные Кобина сбежали в скорую контратаку. На чужой половине поля ее развил автор первого гола Пушкарев, а потом он и отдал ассист на Бенедюка. 21-летний воспитанник"Динамо" проткнул мяч мимо голкипера.
Для Бенедюка это второй матч в составе “Ингульца” и первый гол во взрослом футболе.
За вторым таймом следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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