Ингулец перед перерывом удвоил преимущество над Кривбассом – ВИДЕО

В матче 19 тура “Ингулец” в Кривом Роге принимает “Кривбасс”. На 40-й минуте счет во встрече стал 2:0 в пользу петровцев.

Подопечные Кобина сбежали в скорую контратаку. На чужой половине поля ее развил автор первого гола Пушкарев, а потом он и отдал ассист на Бенедюка. 21-летний воспитанник"Динамо" проткнул мяч мимо голкипера.

Для Бенедюка это второй матч в составе “Ингульца” и первый гол во взрослом футболе.

За вторым таймом следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.