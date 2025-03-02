Реабилитация за поражения в прошлом туре. Объявлены стартовые составы на матч Заря – Рух

В 19-м туре Украинской Премьер-Лиги встретятся "Заря" и "Рух".

Младен Бартулович выпускает следующих футболистов:

Сапутин – Тронтель, Джордан, Башич, Рейс – Мичин, Попара, Яцик – Белоцерковец, Будковский, Слесар

Виталий Пономарёв выбрал следующий стартовый состав.

Ледвий – Слюбик, Дидик, Холод – Ременяк, Горин, Рябов, Роман – Карабин, Погорелый, Пастух

Это 10-й матч между командами в УПЛ. Луганский клуб на своём поле против "Руха" одержал 2 победы и одну ничью

В прошлом туре обе команды проиграли. "Заря" уступила "Александрии" со счётом 1:2, а "Рух" проиграл "ЛНЗ" со счётом 0:1.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В турнирной таблице разница между командами 1 балл. "Заря" занимает 10-е место с 22-мя баллами, "Рух" - 7-й с 23-мя баллами.

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени