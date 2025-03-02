Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реабилитация за поражения в прошлом туре. Объявлены стартовые составы на матч Заря – Рух
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В 19-м туре Украинской Премьер-Лиги встретятся "Заря" и "Рух".
Младен Бартулович выпускает следующих футболистов:
Сапутин – Тронтель, Джордан, Башич, Рейс – Мичин, Попара, Яцик – Белоцерковец, Будковский, Слесар
Виталий Пономарёв выбрал следующий стартовый состав.
Ледвий – Слюбик, Дидик, Холод – Ременяк, Горин, Рябов, Роман – Карабин, Погорелый, Пастух
Это 10-й матч между командами в УПЛ. Луганский клуб на своём поле против "Руха" одержал 2 победы и одну ничью
В прошлом туре обе команды проиграли. "Заря" уступила "Александрии" со счётом 1:2, а "Рух" проиграл "ЛНЗ" со счётом 0:1.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В турнирной таблице разница между командами 1 балл. "Заря" занимает 10-е место с 22-мя баллами, "Рух" - 7-й с 23-мя баллами.
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени
Популярное сейчас
- “Я дал понять, что думаю. Меня это не устраивает”: наставник Шахтера – о поведении футболиста
- Ротань озвучил главные причины разгромного поражения Шахтеру
- "Лесик, ну какое мнение? Ты – второй”: комментатор вспомнил, как Лобановский воспринимал Михайличенко
- Ворскла – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Стармер посоветовал Зеленскому помириться с Трампом и вернуться к соглашению об ископаемых - FT
- Ингулец – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ