Защитник Оболони - после ничьи с Полесьем: Для нас это золотые очки

Защитник "Оболони" Петр Стасюк поделился мыслями после ничейного матча с "Полесьем" (0:0) в рамках 19-го тура УПЛ.

- Достаточно много моментов сегодня создала "Оболонь", вы также участвовали, но реализовать их не удалось. Есть ли перед глазами тот момент, который точно должен был стать голом?

- Я не могу сейчас сказать, какой точно момент был уже практически голом, но сегодня команда "Оболонь" показала достаточно хороший уровень футбола. Создали достаточно моментов такой команде, как "Полесье".

- Уже общались с игроками "Полесья". Они отметили, что "Оболонь" несколько удивила. Также констатировали, что удалось нейтрализовать Батисту, Назаренко, Гуцуляка. Это было первоочередной задачей "Оболони" на этот матч?

- Задачей команды на этот поединок было набрать зачетные пункты. Конечно, Гуцуляк и Назаренко - ключевые игроки "Полесья". Была определенная задача выключить их из игры.

- Футболисты "Полесья" жаловались на газон, но, кажется, "Оболони" это не помешало. Как оцениваете его состояние?

- Как для этого времени года, качество газона нормальное. Конечно, не «Сан-Сиро», но довольно хорошее.

- Четыре очка в двух стартовых поединках. Какое настроение в команде, в обновленной раздевалке?

- Конечно, для команды это сверхважные очки. Тем более с хорошими соперниками взяли четыре очка. Для нас это золотые очки, - сказал Стасюк в эфире УПЛ ТВ.