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УПЛ. Ингулец – Кривбасс 2:0. Очередной провал команды Вернидуба

Премьер-лига

"Кривбасс" безвольно уступил "Ингульцу" в формально выездном матче на криворожском "Горняке"

УПЛ. Ингулец – Кривбасс 2:0. Очередной провал команды Вернидуба

upl.ua

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

19-й тур УПЛ
Кривой Рог. "Горняк"
"Ингулец" - "Кривбасс" 2:0
Голы: Пушкарев, 14, Бенедюк, 40

"Ингулец": Паламарчук - Дубилей (Жовтенко, 74), Дихтярук, Малыш, Катрич - Гаджук - Бенедюк (Свистун, 74), Волохатый, Лосенко (Пятов, 82), Пушкарев (Могильный, 71) - Кисленко (Сад, 71).

"Кривбасс": Маханьков – Понедельник, Виливальд, Романчук, Дибанго – Илич (Кожушко, 70), Хомченовский, Аморозо (Лунев, 46) – Кузык (Мендоса, 80), Соса, Микитишин (Задерака, 46).

Предупреждения: Дихтярук, 81 - Соса, 43, Виливальд, 66.

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Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
02.03.2025 в 15:12
Шикарно. Ай да Кобин !!!
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Комментарии 2
oleg.m.3972 (Харьков)
02.03.2025 в 15:12
Шикарно. Ай да Кобин !!!
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Djon (Україна)
02.03.2025 в 15:07
Браво Інгулець! Несподівано. Кривбас здувся.
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