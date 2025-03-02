Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ. Ингулец – Кривбасс 2:0. Очередной провал команды Вернидуба
"Кривбасс" безвольно уступил "Ингульцу" в формально выездном матче на криворожском "Горняке"
upl.ua
19-й тур УПЛ
Кривой Рог. "Горняк"
"Ингулец" - "Кривбасс" 2:0
Голы: Пушкарев, 14, Бенедюк, 40
"Ингулец": Паламарчук - Дубилей (Жовтенко, 74), Дихтярук, Малыш, Катрич - Гаджук - Бенедюк (Свистун, 74), Волохатый, Лосенко (Пятов, 82), Пушкарев (Могильный, 71) - Кисленко (Сад, 71).
"Кривбасс": Маханьков – Понедельник, Виливальд, Романчук, Дибанго – Илич (Кожушко, 70), Хомченовский, Аморозо (Лунев, 46) – Кузык (Мендоса, 80), Соса, Микитишин (Задерака, 46).
Предупреждения: Дихтярук, 81 - Соса, 43, Виливальд, 66.
Популярное сейчас
- “Я дал понять, что думаю. Меня это не устраивает”: наставник Шахтера – о поведении футболиста
- "Лесик, ну какое мнение? Ты – второй”: комментатор вспомнил, как Лобановский воспринимал Михайличенко
- Возвращение Шахтера в чемпионскую гонку, голы Цыганкова и Таловерова, фиаско Черноморца и Реала. Главные новости за 1 марта
- Цыганык: Каладзе и в Динамо был очень понтовый, он очень любил деньги
- Великобритания и Франция вместе с Украиной планируют создать новый мирный план
- Силы обороны уничтожили за сутки более четырех сотен единиц российской техники. Генштаб подытожил потери оккупантов
Комментарии 2