Ракетный удар сорвал пресс-конференцию после матча Черноморец - Левый берег

Начиная с 28-го января, после более чем одномесячного затишья, масштабные обстрелы Одессы возобновились. С тех пор и до первого дня весны рашисты регулярно наносят дроновые и ракетные удары. Еще не успели жители города оправиться от позавчерашней атаки шахедов, когда "прилетело" на клубную базу "Черноморца" в Совиньоне, как вчера под вечер был зафиксирован "прилет" баллистики.

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Произошло это вскоре после завершения матча 19-го тура УПЛ "Черноморец" - "Левый берег" (0:1). Финальный свисток арбитра прозвучал в 17:20, после чего должен был состояться "третий тайм" - пресс-конференция главных тренеров "аистов" и "моряков" Виталия Первака и Александра Бабича соответственно. Когда журналисты и представители пресс-служб обоих клубов находились в конференц-зале стадиона "Черноморец" в ожидании начала этого мероприятия, прозвучала воздушная тревога. Было это в 17:44. Пока присутствующие в зале отслеживали в телеграмм-каналах информацию о возможной опасности, гадая, состоится пресс-конференция или будет отменена из-за воздушной угрозы, через три минуты произошел взрыв страшной силы. От ударной волны несколькотонной смертоносной ракеты стадион содрогнулся, а в конференц-зале задребезжали окна. А еще через несколько минут рулевой "Левого берега" Виталий Первак, который готовился было к предусмотренной Регламентом встрече с представителями СМИ, оказался на распутье. В тот момент было непонятно, есть ли целесообразность в проведении пресс-конференции в таких опасных условиях. Походив некоторое время по коридору стадиона в ожидании конкретики, гости из Киевщины в конце концов направились к клубному автобусу, который ждал их у служебного входа. Одесский же коллега Первака, Александр Бабич, пришел в конференц-зал после того, как "Левый берег" уезжал со стадиона и ответил на вопросы двух оставшихся в помещении журналистов.

А тем временем стало известно, что россия в очередной раз ударила по портовой инфраструктуре Одессы. Как впоследствии заявил председатель Одесской ОВА и ОФА Олег Кипер, от баллистики пострадали два человека, которые были срочно доставлены в больницу. Повреждения получили два иностранных судна - одно находилось в порту под флагом Панамы, другое - Сьерра-Леоны.

Отбой воздушной тревоги после этого ракетного удара прозвучал ровно через двадцать минут, в 18:07. После этого на стадионе все вздохнули с облегчением. Горожане сделали то же самое, надеясь на спокойные вечер и ночь. Однако в 21:49 снова завыла сирена над Одессой, которая сообщила об еще одной атаке шахедов…