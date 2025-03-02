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Три игрока одного из клубов УПЛ близки к восстановлению

Премьер-лига
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Появится возможность даже улучшить результаты

Три игрока одного из клубов УПЛ близки к восстановлению

instagram.com/fc_liviybereh

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Игроки "Левого Берега" Эрнест Астахов, Иван Когут и Илья Караващенко не смогли принять участие в матче своей команды против "Черноморца" (1:0) в 19-м туре украинской Премьер-лиги из-за респираторных заболеваний. Об этом сообщает Sport.ua.

Ожидается, что все три вышеперечисленных футболиста вернуться в строй к следующей игре "аистов" в УПЛ против "Вереса", которая пройдет 7 марта.

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Также известно, что Валерий Самар и Андрей Якимов должны покинуть лазарет уже во время международной мартовской паузы в УПЛ. Зимнему новичку Диего, в свою очередь, понадобится дополнительное время на адаптацию.

На данный момент "Левый Берег" находится на 11-й строчке турнирной таблицы.

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травмы Иван Когут Эрнест Астахов Левый берег (Киев)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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