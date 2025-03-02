Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три игрока одного из клубов УПЛ близки к восстановлению
Появится возможность даже улучшить результаты
instagram.com/fc_liviybereh
Игроки "Левого Берега" Эрнест Астахов, Иван Когут и Илья Караващенко не смогли принять участие в матче своей команды против "Черноморца" (1:0) в 19-м туре украинской Премьер-лиги из-за респираторных заболеваний. Об этом сообщает Sport.ua.
Ожидается, что все три вышеперечисленных футболиста вернуться в строй к следующей игре "аистов" в УПЛ против "Вереса", которая пройдет 7 марта.
Читайте такжеКогут - после 0:1 от Левого Берега: Черноморец точно не наиграл на поражение
Также известно, что Валерий Самар и Андрей Якимов должны покинуть лазарет уже во время международной мартовской паузы в УПЛ. Зимнему новичку Диего, в свою очередь, понадобится дополнительное время на адаптацию.
На данный момент "Левый Берег" находится на 11-й строчке турнирной таблицы.
Популярное сейчас
- Великобритания и Франция вместе с Украиной планируют создать новый мирный план
- Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в проигранном матче Реала
- "Лесик, ну какое мнение? Ты – второй”: комментатор вспомнил, как Лобановский воспринимал Михайличенко
- Ярмоленко: Если на Динамо полный Олимпийский приходил на ЛЧ или Шахтер, то в Германии так в каждом матче
- Украина может получить ракеты Taurus - известны вероятные сроки
- "Показал мне человека, которым я хочу быть через несколько лет". Таловеров вспомнил об обещании звезды топ-клуба