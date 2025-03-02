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Не с участием грандов. Главный тренер сборной Украины посетил матч УПЛ. Фото

Премьер-лига
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Не с участием грандов. Главный тренер сборной Украины посетил матч УПЛ. Фото

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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Главный тренер сборной Украины посетил матч УПЛ.

Как сообщает журналистка сайта UA-Футбол Алина Ерофеева, Сергей Ребров посетил матч 19-го тура УПЛ "Заря" - "Рух".

На фото видно, как он общается с представителями луганского клуба, в том числе с президентом клуба Евгением Гелером.

Фотогалерея

Не с участием грандов. Главный тренер сборной Украины посетил матч УПЛ. Фото - фото 1Не с участием грандов. Главный тренер сборной Украины посетил матч УПЛ. Фото - фото 2Не с участием грандов. Главный тренер сборной Украины посетил матч УПЛ. Фото - фото 3Не с участием грандов. Главный тренер сборной Украины посетил матч УПЛ. Фото - фото 4

Сборная Украины сыграет в стыковых матчах Лиги Наций со сборной Бельгии 20 и 23 марта.

Напомним, что сегодняшний матч проходит в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Матч начался в 15:30 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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