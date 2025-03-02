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С возвращением в состав! Заря открывает счет в матче с Рухом быстрым голом. Видео
Четвертый гол для нападающего
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Заря" открывает счет в матче с „Рухом“ быстрым голом.
Футболисты луганского клуба сделали длинную передачу на Тронтеля. Игрок нашел свободное пространство и передал мяч, который попал к Будковскому. Нападающий сделал пас на Слесаря который пробил по воротам.
Вратарь "Руха" отбил, но мяч попал к Яцику, который добил.
Видео гола:
Это четвертый гол для нападающего.
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Источник:Українська Прем'єр-Ліга
Опубликовал: Владислав Прийменко
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