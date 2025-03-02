С возвращением в состав! Заря открывает счет в матче с Рухом быстрым голом. Видео

"Заря" открывает счет в матче с „Рухом“ быстрым голом.

Футболисты луганского клуба сделали длинную передачу на Тронтеля. Игрок нашел свободное пространство и передал мяч, который попал к Будковскому. Нападающий сделал пас на Слесаря который пробил по воротам.

Вратарь "Руха" отбил, но мяч попал к Яцику, который добил.

Видео гола:

Это четвертый гол для нападающего.