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Палкин: Возможно, Украина не является частью единой семьи по мнению ФИФА. Инфантино не помог нашему футболу
Не первые подобные претензии функционера
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин считает недостаточной поддержку украинского футбола со стороны ФИФА и ее президента Джанни Инфантино на фоне полномасштабной войны.
"Когда ФИФА все время говорит: "Мы – одна семья", где эта семья находится? Возможно, Украина не является частью "единой семьи" по мнению ФИФА.
Это единство, о котором говорит Инфантино, мы должны были почувствовать с начала войны. Но мы его не почувствовали. Инфантино не помог украинскому футболу.
У нас есть только одна мечта – закончить эту войну", - сказал Палкин в интервью The Athletic.
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