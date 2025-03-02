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Палкин: Возможно, Украина не является частью единой семьи по мнению ФИФА. Инфантино не помог нашему футболу

Премьер-лига

Не первые подобные претензии функционера

Палкин: Возможно, Украина не является частью единой семьи по мнению ФИФА. Инфантино не помог нашему футболу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин считает недостаточной поддержку украинского футбола со стороны ФИФА и ее президента Джанни Инфантино на фоне полномасштабной войны.

"Когда ФИФА все время говорит: "Мы – одна семья", где эта семья находится? Возможно, Украина не является частью "единой семьи" по мнению ФИФА.

Это единство, о котором говорит Инфантино, мы должны были почувствовать с начала войны. Но мы его не почувствовали. Инфантино не помог украинскому футболу.

У нас есть только одна мечта – закончить эту войну", - сказал Палкин в интервью The Athletic.

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Украина Сергей Палкин Джанни Инфантино ФИФА футбол война с россией
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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