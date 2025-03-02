Сенсация тура. Ингулец – Кривбасс 2:0. Видео голов и обзор матча

В матче 19 тура чемпионата Украины "Ингулец" противостоял "Кривбассу". Этот номинально домашний для петровцев поединок проводился в Кривом Роге.

Однако именно подопечные Кобина еще до перерыва забили дважды. В обоих голах принял участие 20-летний нападающий Олег Пушкарев: сначала забил, а затем отдал ассист.

"Ингулец" – "Кривбасс" 2:0

Голы: Пушкарев, 14, Бенедюк, 40