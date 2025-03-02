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Сенсация тура. Ингулец – Кривбасс 2:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига

А какой же был прыжок во время первого гола!

Сенсация тура. Ингулец – Кривбасс 2:0. Видео голов и обзор матча

УПЛ

UA-Футбол
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В матче 19 тура чемпионата Украины "Ингулец" противостоял "Кривбассу". Этот номинально домашний для петровцев поединок проводился в Кривом Роге.

Однако именно подопечные Кобина еще до перерыва забили дважды. В обоих голах принял участие 20-летний нападающий Олег Пушкарев: сначала забил, а затем отдал ассист.

"Ингулец" – "Кривбасс" 2:0

Голы: Пушкарев, 14, Бенедюк, 40

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Кривбасс (Кривой Рог) Ингулец (Петрово)
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Комментарии
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amigoalex
02.03.2025 в 16:38
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Комментарии 2
amigoalex
02.03.2025 в 16:38
OMG! flawless victory
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Djon (Україна)
02.03.2025 в 16:21
Прикольно, в 39:05 Кривбас не забиває верняк Інгульцю, а вже в 39:32 сам пропускає.
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