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Сенсация тура. Ингулец – Кривбасс 2:0. Видео голов и обзор матча
А какой же был прыжок во время первого гола!
УПЛ
В матче 19 тура чемпионата Украины "Ингулец" противостоял "Кривбассу". Этот номинально домашний для петровцев поединок проводился в Кривом Роге.
Однако именно подопечные Кобина еще до перерыва забили дважды. В обоих голах принял участие 20-летний нападающий Олег Пушкарев: сначала забил, а затем отдал ассист.
"Ингулец" – "Кривбасс" 2:0
Голы: Пушкарев, 14, Бенедюк, 40
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amigoalex
02.03.2025 в 16:38
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