УПЛ. Заря - Рух 2:0. Методичная победа Бартуловича

Тот самый случай, когда быстрый гол сыграл как раз злую шутку. Номинальные хозяева вошли в игру очень энергично и сумели открыть счет уже на 3-й минуте встречи. Первый удар от Будковского Ледвий потащил, но на добивании вторым темпом успешно сыграл Яцик.

После этого подопечные Младена Бартуловича откровенно сникли и сели на свою половину. Сложилось впечатление, будто луганчане раньше времени поверили в легкость добытого результата. Однако, не так сложилось, как думалось. После пропущенного мяча львовяне начали большими силами идти вперед. "Желто-черные" высоко прессинговали своих оппонентов и атаковали мяч.

К счастью для "Зари", их страж ворот Сапутин выглядел очень надежно и нивелировал угрозу, которая поступала от футболистов Виталия Пономарева. В частности, опасно пробивали после нескольких подряд угловых. Своими креативными решениями на фоне своих партнеров по команде выделялся Карабин.

Тем не менее, на экваторе первого тайма луганчане все же пропустили. Слюбик доиграл эпизод до конца и буквально выгрыз мяч, и прошил голкипера. Однако, из-за фола Карабина на Джордане еще в самом начале этой атаки, взятие ворот было отменено. Дмитрий Панчишин сам пошел лично пересмотреть повтор момента на VAR и на радость луганчанам оставил счет неизменным.

Второй тайм львовяне также начали без раскачки и продолжили давить на луганчан. Остро дважды пристреливался вышедший на замену зимний новичок - гамбийский 21-летний нападающий Бабукар Фал.

С течением времени игра окончательно выровнялась. "Рух" действовал больше взрывно и перемыкал общий темп. А вот "Заря" никуда не спешила и методично реагировала на действия футболистов "желто-черных". Ближе к последней трети поединка хозяева вообще могли удвоить преимущество в счете. Джордан классно перевесил всех в воздухе и акцентировано пробил головой, однако мяч попал в перекладину, а удар у Будковского на добивании оказался слишком слабым.

Если в эпизоде с отмененным голом Слюбыка футбольная (не)удача повернулась именно на сторону луганчан, то в моменте с ударом бразильского центрбека эта же удача явно отдала долг "Руху". Потому что могло все стать слишком критично.

И все-таки, это "критично" для львовян наступило. Автор первого гола Яцык у углового флажка не потерял мяч и с левой ноги выполнил мощную подачу в центр. А там капитан "Зари" Будковский, как он умеет, отклеился от защитника и "кивнул" головой - кожаный от стойки влетел в ворота. Ледвий в моменте не поверил в такой удар.

Более того, через несколько минут тот же Будковский мог и оформлять дубль. Но уже на этот раз та же стойка спасла "Рух". В итоге, так и закончили - 2:0.

"Заря" сыграла организованнее и монолитнее, да и банально лучше. Казалось, что луганчане были на шаг впереди в каждом игровом компоненте за игроков "Руха". Львовяне тоже хотели, бились и были близки к тому, чтобы хотя бы раз забить. Но не хватило определенной стабильности и подвели нервы. Молодым футболиста команды Виталия Пономарева все еще не хватает опыта таких натужных и вязких противостояний, в которых итоговый результат решают несколько ключевых моментов. Благодаря этой победе, "Заря" обошла "Рух" в турнирной таблице.

Фото: Алина Ерофеева, UA-Футбол

19-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 2-е марта

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Голы: Яцик 3, Будковский 73

Отмененный мяч: Слюбык 30

"Заря": Сапутин, Джордан, Башич, Тронтель, Жуниньо (Горбач 82), Попара, Яцык (Василец 77), Слесар (Вакула 71), Мичин (Кораблин 82), Будковский, Белоцерковец.

Запасные: Турбаевский, Мацапура, Кирюханцев, Эскиния, Дрышлюк, Кораблин, Вакула, Василец, Горбач.

Главный тренер: Младен Бартулович.

"Рух": Ледвий, Слюбик, Дидык, Холод, Ременяк, Роман (Лях 68), Горин (Пидгурский 55), Рябов (Климчук 68), Пастух, Карабин (Рунич 75), Погорелый (Фал 46).

Запасные: Вановский, Китела, Лях, Рунич, Притула, Эдсон, Пидгурский, Климчук, Алмазбеков, Фал, Тлумак.

Главный тренер: Виталий Пономарев.

Предупреждения: Горин 44

Арбитр: Панчишин Дмитрий.