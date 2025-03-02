Было красиво но не засчитали. Рух пытался сравнять счет в матче с Зарей

"Рух" пытался сравнять счет в матче с "Зарей"

Карабин отобрал мяч у Жуниора Рейса, отыгрался со Слюбиком. Защитник "Зари" Тронтель прикоснулся к мячу, чем помог Слюбику сравнять счет.

Видеоассистенты решили проверить, не было ли фола при отборе мяча у Рейса. Дмитрий Панчишин подошел к монитору для просмотра и увидел нарушение правил.

Гол "Руха" отменили.

Напомним, что "Заря" забила быстрый гол в начале тайма.