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Было красиво но не засчитали. Рух пытался сравнять счет в матче с Зарей

Премьер-лига

Арбитр смотрел видеоповтор

Было красиво но не засчитали. Рух пытался сравнять счет в матче с Зарей

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

"Рух" пытался сравнять счет в матче с "Зарей"

Карабин отобрал мяч у Жуниора Рейса, отыгрался со Слюбиком. Защитник "Зари" Тронтель прикоснулся к мячу, чем помог Слюбику сравнять счет.

Видеоассистенты решили проверить, не было ли фола при отборе мяча у Рейса. Дмитрий Панчишин подошел к монитору для просмотра и увидел нарушение правил.

Гол "Руха" отменили.

Напомним, что "Заря" забила быстрый гол в начале тайма.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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