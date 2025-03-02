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Было красиво но не засчитали. Рух пытался сравнять счет в матче с Зарей
Арбитр смотрел видеоповтор
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Рух" пытался сравнять счет в матче с "Зарей"
Карабин отобрал мяч у Жуниора Рейса, отыгрался со Слюбиком. Защитник "Зари" Тронтель прикоснулся к мячу, чем помог Слюбику сравнять счет.
Видеоассистенты решили проверить, не было ли фола при отборе мяча у Рейса. Дмитрий Панчишин подошел к монитору для просмотра и увидел нарушение правил.
Гол "Руха" отменили.
Напомним, что "Заря" забила быстрый гол в начале тайма.
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