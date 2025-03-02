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Есть вопросы к качеству игры. Приймак оценил выступление Оболони в матче с Полесьем

Премьер-лига

Добыли ничью

Есть вопросы к качеству игры. Приймак оценил выступление Оболони в матче с Полесьем

Фото: Оболонь

Новина українською

Защитник "Оболони" Владислав Приймак поделился впечатлениями от ничьи с "Полесьем" (0:0) в 19-м туре УПЛ.

- Я вижу по вашей улыбке, что для "Оболони" достаточно положительный результат. Сегодня ничья с "Полесьем".

- Конечно, что для нас сейчас каждое очко главное. Мы ведем борьбу за выживание. Результат положительный, но хотелось бы немного лучшего качества игры. Конечно, будем работать для того, чтобы не только добывать положительный результат, но и показывать интересную игру.

- Вы вернулись после дисквалификации. Вы не давали сегодня разбежаться ни Батисте, ни Назаренко. Насколько сложно это было?

- Конечно, мы знали и готовились к "Полесью". Все знают, что у них очень хорошая команда, как и в общем, так и индивидуально. Игроки очень сильные. Поэтому сегодня было непросто, но я считаю, что мы неплохо справились.

- И несмотря на это, "Оболонь" и в атаке была достаточно убедительна, но остается все же недостаток, нехватка реализации.

- Ну, конечно, были свои моменты. Стопроцентными их нельзя назвать, потому что когда стопроцентные - мяч в воротах. Были моменты, что могли выжимать больше, но хорошо, что есть сегодня какой-то зачетный балл.

- Почему пока не удается и в первой части чемпионата такая слабая реализация "Оболони" теперь?

- Честно, какой-то одной такой причины назвать не могу. Но я думаю, что это где-то все же это давление, которое на нас оказывается за результат, за каждое очко. Я думаю, что оно где-то на нас влияет.

- А за счет чего удалось сдерживать натиск "Полесья", когда пыталась они активизироваться?

- У нас команда сильна тем, что мы все стараемся играть организованно, как и в атаке, так и в обороне. У нас нет такого, что кто-то обороняется, кто-то атакует. У нас вся команда слаженно действует, как и в атаке, так и в обороне. За счет команды мы и получаем победы, и этот зачетный балл.

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Источник:
Оболонь
Опубликовал: Виктор Иванчук
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