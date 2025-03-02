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С новичками Балабой и Теллесом. Верес и Колос объявили составы на заключительный матч тура УПЛ

Премьер-лига
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Еще одна интересная игра

С новичками Балабой и Теллесом. Верес и Колос объявили составы на заключительный матч тура УПЛ

Фото: НК Верес

Новина українською

19-й тур УПЛ будет закрывать противостояние "Вереса" и "Колоса". Матч состоится в Ровно, на стадионе "Авангард". Начало - в 18:00.

Команды уже объявили свои составы на игру.

Стартовый состав "Вереса": Кожухарь Андрей, Куция Гиорги, Гончаренко Роман, Вовченко Семен, Шевченко Евгений, Кучеров Валерий (К), Харатин Игорь, Шарай Владислав, Дахновский Виталий, Годя Дмитрий, Гайдучик Николай.

Запасные: Когут Богдан, Кулик Михаил, Протасевич Михаил, Данников Арсений, Смиян Максим, Чечер Даниил, Балаба Назар, Клец Дмитрий, Баран Ростислав, Петров Владислав, Степанюк Руслан.

Стартовый состав "Колоса": Пахолюк Иван, Владой Стефан-Маринель, Красничи Илир, Бондаренко Валерий (К), Козик Эдуард, Демченко Александр, Гагно, Ррапай Аринальдо, Третьяков Максим, Алефиренко Даниил, Ковталюк Николай.

Запасные: Горох Валентин, Мысак Роман, Поправка Егор, Шершень Владислав, Бойко Андрей, Цуриков Андрей, Криворучко Олег, Денисенко Даниил, Безручук Алексей, Теллес, Кузик Роман, Боливар.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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