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Простой гол капитана. Заря удвоила счет в матче с Рухом. Видео гола
Пятый гол нападающего
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Заря" удвоила счет в матче с "Рухом".
Жуниор Рейс вбросил мяч в поле, его подхватил Александр Яцык. Прошел защитников "Руха" и отдал передачу на Будковского. Нападающий головой забил гол.
Видео гола:
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Филипп Будковский забил пятый гол за "Зарю".
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Источник:Українська Прем'єр Ліга
Опубликовал: Владислав Прийменко
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