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Простой гол капитана. Заря удвоила счет в матче с Рухом. Видео гола

Премьер-лига

Пятый гол нападающего

Простой гол капитана. Заря удвоила счет в матче с Рухом. Видео гола

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

"Заря" удвоила счет в матче с "Рухом".

Жуниор Рейс вбросил мяч в поле, его подхватил Александр Яцык. Прошел защитников "Руха" и отдал передачу на Будковского. Нападающий головой забил гол.

Видео гола:

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Филипп Будковский забил пятый гол за "Зарю".

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Источник:
Українська Прем'єр Ліга
Опубликовал: Владислав Прийменко
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