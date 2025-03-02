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Верес – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени
nkveres.com
Встречаются 9-е и 12-е места турнирной таблицы. В прошлом туре "Верес" победил "Кривбасс" в номинально выездном матче, а "Колос" на домашнем поле уступил "Черноморцу" и близок к зоне переходных матчей.
Более того, в "Верес" из "Колоса" перешёл полузащитник Игорь Харатин и он наверняка захочет себя проявить.
В матче первого круга "Верес" на выезде минимально победил "Колос". Возьмёт ли команда из Киевской области реванш – узнаем в матче.
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени
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Онлайн видеотрансляция на УПЛ ТВ
Украинская Премьер-Лига. 19-й тур.
2 марта 2025. Ровно. "Авангард"
Главный судья: Анастасия Романюк (Украина)
Трансляция: УПЛ ТВ
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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