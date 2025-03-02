Верес – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Встречаются 9-е и 12-е места турнирной таблицы. В прошлом туре "Верес" победил "Кривбасс" в номинально выездном матче, а "Колос" на домашнем поле уступил "Черноморцу" и близок к зоне переходных матчей.

Более того, в "Верес" из "Колоса" перешёл полузащитник Игорь Харатин и он наверняка захочет себя проявить.

В матче первого круга "Верес" на выезде минимально победил "Колос". Возьмёт ли команда из Киевской области реванш – узнаем в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени

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Украинская Премьер-Лига. 19-й тур.

2 марта 2025. Ровно. "Авангард"

Главный судья: Анастасия Романюк (Украина)

Трансляция: УПЛ ТВ

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