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Верес – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени

Верес – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

nkveres.com

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Встречаются 9-е и 12-е места турнирной таблицы. В прошлом туре "Верес" победил "Кривбасс" в номинально выездном матче, а "Колос" на домашнем поле уступил "Черноморцу" и близок к зоне переходных матчей.

Более того, в "Верес" из "Колоса" перешёл полузащитник Игорь Харатин и он наверняка захочет себя проявить.

В матче первого круга "Верес" на выезде минимально победил "Колос". Возьмёт ли команда из Киевской области реванш – узнаем в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени

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Онлайн видеотрансляция на УПЛ ТВ

Украинская Премьер-Лига. 19-й тур.

2 марта 2025. Ровно. "Авангард"

Главный судья: Анастасия Романюк (Украина)

Трансляция: УПЛ ТВ

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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