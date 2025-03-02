Верес зимой мог подписать зарубежного игрока, - спортивный директор

Спортивный директор "Вереса" рассказал, что клуб зимой мог подписать зарубежного игрока.

Юрий Габовда в эфире УПЛ ТВ рассказал, что в команде вместо Балабы мог оказаться другой зарубежный игрок.

"Был нелегкий вопрос, вели достаточно долго парня, интересного из школы "Цюриха", "Базеля". Предпочтение отдал Назару, потому что он наш, ровенский. Надо своих возвращать домой и он украинец. Спасибо также "Динамо" Киев за то, что мы все оперативно сделали и согласовали все трансферные детали. Этого перехода. Мы очень довольны, что Назар сейчас с нами, это хороший игрок, он капитан разных возрастных категорий "Динамо" и сборной Украины. Поэтому мы искренне им довольны", - заверил Габовда.

Спортивный директор рассказал, что клуб смотрит на варианты усиления клуба, несмотря на закрытие трансферного окна.

"Мы работаем еще. Мы еще не закрылись, поэтому работаем. Но это все должно быть более точечное и действительно - это должно быть усиление", - сказал Габовда.

Также спортивный директор заявил, что он рад трансферу Игоря Харатина.

"Харатин добавил нам вариативности, это правда. Мы искренне довольны таким трансфером, как Игорь. Все только улучшает, усиливает нашу возможность перестраиваться во время игры. Сегодня мы будем отталкиваться от нашей игры, будем придерживаться наших идей, то что мы предлагаем каждому матчу. По ходу поединка уже есть свои заготовки. Но увидим во время игры", - сказал Габовда.

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Матч "Верес - Колос" начался в 18:00