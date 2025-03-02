Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес быстро вышел вперед в матче с Колосом благодаря автоголу
Неудачный старт для хлеборобов
ФК Колос
Уже на 6-й минуте встречи защитник гостей Илир Красничи отправил мяч в свои ворота. "Народный клуб" оформляет быстрое преимущество в начале поединка.
Подопечные Поздеева пропустили 15-й гол в текущем сезоне. Несмотря на 12-ю позицию в таблице, только столичное "Динамо" обороняется лучше (12). В последних пяти выездах коллектив из Киевской области уступил только "Карпатам" во Львове (0:1).
"Красно-черные" забили в восьмой домашней игре подряд. Серия началась после августа, когда хозяева принимали "Кривбасс" (0:2).
Популярное сейчас
- Экс-первая ракетка мира: Мне стыдно за события в Вашингтоне
- Великобритания и Франция вместе с Украиной планируют создать новый мирный план
- “Я дал понять, что думаю. Меня это не устраивает”: наставник Шахтера – о поведении футболиста
- Ворскла – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Украина может получить ракеты Taurus - известны вероятные сроки
- Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в проигранном матче Реала