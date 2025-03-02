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Верес быстро вышел вперед в матче с Колосом благодаря автоголу

Премьер-лига

Неудачный старт для хлеборобов

Верес быстро вышел вперед в матче с Колосом благодаря автоголу

ФК Колос

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Уже на 6-й минуте встречи защитник гостей Илир Красничи отправил мяч в свои ворота. "Народный клуб" оформляет быстрое преимущество в начале поединка.

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Подопечные Поздеева пропустили 15-й гол в текущем сезоне. Несмотря на 12-ю позицию в таблице, только столичное "Динамо" обороняется лучше (12). В последних пяти выездах коллектив из Киевской области уступил только "Карпатам" во Львове (0:1).

"Красно-черные" забили в восьмой домашней игре подряд. Серия началась после августа, когда хозяева принимали "Кривбасс" (0:2).

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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