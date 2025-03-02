Легионер Колоса сравнивает счет с Вересом и забивает дебютный гол в УПЛ

На 31-й минуте матча в Ровно грузинский полузащитник "хлеборобов" Ника Гагнидзе впервые отличился в Премьер-лиге в 12-м поединке. До этого еще в дебютной встрече в составе "Колоса" в 1-м туре против "Оболони" футболист отдал ассист. Это было его единственное результативное действие в украинском первенстве.

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Ковалевка отмечалась 13 раз в текущем сезоне. Только "пивовары" и "Левый Берег" забивают меньше в соревнованиях.

Ника вышел в старте в третьем матче подряд. Осенью он пропустил 7 туров УПЛ.