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Легионер Колоса сравнивает счет с Вересом и забивает дебютный гол в УПЛ

Премьер-лига

Гости восстанавливают паритет еще до перерыва

Легионер Колоса сравнивает счет с Вересом и забивает дебютный гол в УПЛ

Фото: ФК Колос

Новина українською

На 31-й минуте матча в Ровно грузинский полузащитник "хлеборобов" Ника Гагнидзе впервые отличился в Премьер-лиге в 12-м поединке. До этого еще в дебютной встрече в составе "Колоса" в 1-м туре против "Оболони" футболист отдал ассист. Это было его единственное результативное действие в украинском первенстве.

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Ковалевка отмечалась 13 раз в текущем сезоне. Только "пивовары" и "Левый Берег" забивают меньше в соревнованиях.

Ника вышел в старте в третьем матче подряд. Осенью он пропустил 7 туров УПЛ.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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