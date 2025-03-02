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УПЛ. Верес - Колос 2:1. Исход решило одно неловкое движение новичка

Премьер-лига
Обновлено

Хозяева вырывают три очка на последних минутах

УПЛ. Верес - Колос 2:1. Исход решило одно неловкое движение новичка

Колос

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

VBET Лига. 19-й тур

2 марта. Ровно. "Авангард"

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

"Верес" – "Колос" 2:1

Голы: Красничи 6 (автогол), Харатин 90+7 (пен.) - Гагнидзе 31

"Верес": Кожухарь - Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Шарай (Смиян 83), Харатин, Кучеров, Дахновский (Протасевич 90+1) - Годя (Клец 77), Гайдучик (Степанюк 83)

"Колос": Пахолюк – Владою, Красничи, Бондаренко, Козик – Демченко, Гагнидзе, Ррапай – Третьяков, Алефиренко (Кузик 90+3), Ковталюк (Боливар 62)

Предупреждения: Куция 19, Гончаренко 47 - Демченко 45+1

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Комментарии
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Djon (Україна)
02.03.2025 в 20:01
Не було там пенальті. Арбітриня подарувала перемогу Вересу.
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Комментарии 1
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Djon (Україна)
02.03.2025 в 20:01
Не було там пенальті. Арбітриня подарувала перемогу Вересу.
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