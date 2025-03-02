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УПЛ. Верес - Колос 2:1. Исход решило одно неловкое движение новичка
Хозяева вырывают три очка на последних минутах
Колос
VBET Лига. 19-й тур
2 марта. Ровно. "Авангард"
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
"Верес" – "Колос" 2:1
Голы: Красничи 6 (автогол), Харатин 90+7 (пен.) - Гагнидзе 31
"Верес": Кожухарь - Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Шарай (Смиян 83), Харатин, Кучеров, Дахновский (Протасевич 90+1) - Годя (Клец 77), Гайдучик (Степанюк 83)
"Колос": Пахолюк – Владою, Красничи, Бондаренко, Козик – Демченко, Гагнидзе, Ррапай – Третьяков, Алефиренко (Кузик 90+3), Ковталюк (Боливар 62)
Предупреждения: Куция 19, Гончаренко 47 - Демченко 45+1
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