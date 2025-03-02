Младен Бартулович рассказал о быстром голе Зари и о внесенных изменениях на второй тайм

Тренер "Зари" Младен Бартулович рассказал о быстром голе и о внесенных изменениях на второй тайм

По словам наставника, матч с "Рухом" был стратегически важным матчем, но тяжелым.

"Были тяжелые моменты в этой игре. После хорошего старта матча, забитого гола, был тяжелый период. Выдержали это. Во втором тайме показали очень хорошую игру, считаю заслуженно победили. Это был для нас стратегически важный матч, он определял куда мы движемся: либо наверх, либо вниз. Для нас это было принципиально. Слава Богу, мы победили, надо так дальше работать, и двигаться вперед", - сказал Бартулович.

Тренер "Зари" рассказал, что в первом тайме команда попадала под прессинг "Руха". В перерыве Бартулович внес коррективы в игру

"Очень хороший старт нашего матча и забили гол. Такой план тоже был, быстрый гол забить. После этого "Рух" стал агрессивно играть. Несколько раз попадали под этот прессинг, где надо было немного проще сыграть. Или на Будковского играть - он хорошо сегодня работал, он мог атаки развивать. Этого не было, подпадали под это давление. Выдержали этот тяжелый период. В перерыве пообщались - совсем другая команда вышла на второй тайм. Более быстрее играли, разворачивали "Рух", потому что они играют немного неудобной тактикой", - заявил Бартулович.

Тренер рассказал о травмированных игроках и Белоцерковце на позиции левого защитника

"Это было вынужденно в этом матче. Роман Вантух выпал из этого матча, у него небольшое повреждение было и он не был готов к этому матчу. Он может работать слева в защите или атаке. Он хорошо работает на всех позициях. Владимир хорошо справился и хорошо сыграл на позиции. Супряга небольшое повреждение получил на сборах. Он тянул две недели, только вчера сделал снимок. Пару дней и начнет снова тренироваться", - сказал Бартулович.

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"Заря" обыграла "Рух" со счетом 2:0 и поднялась на 7-е место турнирной таблицы.