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Виталий Пономарев прокомментировал матч Руха против Зари и игру дебютантов

Премьер-лига

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Виталий Пономарев прокомментировал матч Руха против Зари и игру дебютантов

Фото - fcruhlviv.com

Новина українською

Тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал матч против "Зари".

По словам тренера, было достаточно моментов для забитого гола, но подвела реализация.

"Пропустили быстрый гол, как и в предыдущем матче, но сегодня у нас было достаточно моментов, чтобы забить гол. По моему мнению имели больше моментов, но не реализовали их.

"Заря" реализовала свои моменты, поэтому победила заслуженно", - сказал Пономарев.

Пономарев заявил, что он ничего не может сказать, относительно отмененного гола. Но тренеру непонятно, как арбитры компенсируют время.

"Я не смотрел этот момент. Не могу ничего сказать, касаемо взятия ворот.

Я не могу понять, как добавляют время арбитры. Сегодня он 5 минут смотрел VAR, не вижу чтобы в европейских чемпионатах 5 минут смотрели VAR и добавляли при этом в конце тайма одну минуту. Тоже самое, Джордан там лежал, его полстадиона просили встать, минуты две. Все равно арбитр добавляет минуту. Не могу понять как они добавляют эти минуты", - сказал тренер.

Сегодня в матче дебютировали Фаал, Горин, Ременяк. Тренер оценил их игру.

"В целом неплохо, им нужно время. Для адаптации в команде, к требованиям игры, в общем неплохо.", - сказал Пономарёв.

Пономарев высказался относительно эпидемиологической ситуации в клубе. Он считает, что игроки восстановились.

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Напомним, "Рух" уступил "Заре" со счетом 0:2.

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Рух (Львов) Украинская Премьер-лига Виталий Пономарев
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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